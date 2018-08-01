المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون يحل بالسجن المحلي تطوان 2 لاستنطاق السجينين ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون حل بالسجن المحلي تطوان 2 عشية يومه الخميس بعد محاولة فرار سجينين صباح اليوم.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون حل بالسجن المحلي تطوان 2 عشية يومه الخميس بعد محاولة فرار سجينين صباح اليوم.

وأضافت مصادرنا، أن المفتش العام للمندوبية العامة لإدارة السجون جاء مرفوقا بعناصر أمنية أخرى لمباشرة التحقيق مع السجينين المعنيين بالأمر، والاستماع إلى أقوالهما وكذا أقوال السجناء الآخرين.

وكانا السجينان وعلى طريقة الأفلام الأمريكية قاما بتكسير القضبان الحديدية بواسطة « سبيب » الذي يُستعمل في تقطيع مادة الذهب، وغادرا زنزانتهما إلا أنه وبفضل يقظة حراس السجن، تم إحباط محاولة الفرار.

هذا وكان السجينان اللذان حاولا الفرار، محكومين على التوالي ب10 سنوات و 12 سنة سجنا نافدا بعد تورطهما في سرقة محلات الذهب المتواجدة بحي الطرافين بمدينة تطوان .

و كانت المصالح الأمنية، قد أطاحت بأفراد العصابة التي تورطت في سرقة مجوهرات تصل قيمتها لحوالي 500 مليون سنتيم، من محلين لبيع الذهب بمدينة تطوان شهر دجنبر الماضي.