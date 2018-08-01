عــاجل:تــوقيف شابة أهانت شرطيا بالدارالبيضاء ﻿

تم يومه الخميس، ،وضع شابة تبلغ من العمر 29 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية، على أساس تقديمها أمــام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على البحث بخصوص تعريض المعنية شرطي للإهانة.

شـــوف تيفي:

تم يومه الخميس، ،وضع شابة تبلغ من العمر 29 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية، على أساس تقديمها أمــام النيابة العامة المختصة التي كانت تشرف على البحث بخصوص تعريض المعنية شرطي للإهانة.

وحسب ما توصلت له شوف تيفي، يومه الخميس، فتحت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء بحثا في الموضوع تبين من خلاله أن النازلة تعود ليوم 21 يوليوز الجاري، على مستوى السد الإداري المنصب بطريق أزمور بالنفوذ الترابي لمنطقة أمن البيضاء أنفا، و أن السيدة المتعلق بها الأمر تم ايقاف المركبة التي كانت تتولى قيادتها من أجل مراقبة وثائقها من قبل عناصر الأمن الوطني على مستوى السد المذكور، حيث لم تتقبل الأمر وعملت على توجيه الاتهامات عبارات السب و الشتم والتهديد للعناصر الأمنية العاملة بعين المكان بحضور شهود عيان.

و أضافت ذات المصادر، أن أحد العناصر الأمنية الذي تعرض للإهانة بسبب تأدية المهام الموكلة له، قام بتوثيق وتسجيل الوقائع الكاملة للنازلة منذ بدايتها بواسطة الكاميرا المثبتة على زيه الرسمي والتي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض، و التي تم تسليمها للمصلحة التي أشرفت على البحث في موضوع هذه القضية.

يذكر أن الشريط المنشور كان قد سجله أحد مستعملي الطريق، في حين أن الشريط الذي وثقه موظف الأمن فقد أحيل على النيابة العامة المختصة لضرورة البحث القضائي.

و معلوم أن مستعملو مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي، تداولوا مؤخرا، مقطع فيديو تظهر فيه سيدة وهي تعمل على توجيه التهديدات والاتهامات لأحد رجال الأمن الوطني بالشارع العام بسبب رفضها لقيامه بمراقبة وثائق السيارة التي كانت تتولى قيادتها.