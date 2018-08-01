شـــاب عشريني يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بشلال أوزود بإقليم أزيلال ﻿

لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة غرقا ، بعدما لم يتمكن من السباحة بشلال أوزود بإقليم أزيلال، وذلك يوم أمس الأربعاء ثامن غشت الجاري .

شوف تيفي

لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة غرقا ، بعدما لم يتمكن من السباحة بشلال أوزود بإقليم أزيلال، وذلك يوم أمس الأربعاء ثامن غشت الجاري .

وحسب مصادر محلية فقد بادر رجال الوقاية المدنية بالبحث عن الضحية المجهول الهوية لكن دون جدوى، مما استدعى طلب المساعدة من زملاء لهم متمرسين في مثل هذه الحالات ، وبمساعدة بعض شباب المنطقة، حيث لايزال البحث مستمرا عن جثة الهالك.

و معلوم أنه مع ارتفاع درجة الحرارة يقصد الشلال مئات الشباب من مختلف المدن المغربية بعضهم يختار المغامرة بمفرده ، و البعض الآخر يأتون مجموعات، وقد سجلت العديد من حالات الغرق وتحولت الرحلات إلى فواجع.





