 شـــاب عشريني يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بشلال أوزود بإقليم أزيلال ﻿
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شـــاب عشريني يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بشلال أوزود بإقليم أزيلال

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 16:49 شـــاب عشريني يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بشلال أوزود بإقليم أزيلال | حوادث و حقوق
شـــاب عشريني يلفظ أنفاسه الأخيرة غرقا بشلال أوزود بإقليم أزيلال
لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة غرقا ، بعدما لم يتمكن من السباحة بشلال أوزود بإقليم أزيلال، وذلك يوم أمس الأربعاء ثامن غشت الجاري .

شوف تيفي

لفظ شاب عشريني أنفاسه الأخيرة غرقا ، بعدما لم يتمكن من السباحة بشلال أوزود بإقليم أزيلال، وذلك يوم أمس الأربعاء ثامن غشت الجاري .

وحسب مصادر محلية فقد بادر رجال الوقاية المدنية بالبحث عن الضحية المجهول الهوية لكن دون جدوى، مما استدعى طلب المساعدة من زملاء لهم متمرسين في مثل هذه الحالات ، وبمساعدة بعض شباب المنطقة، حيث لايزال البحث مستمرا عن جثة الهالك.

و معلوم أنه مع ارتفاع درجة الحرارة يقصد الشلال مئات الشباب من مختلف المدن المغربية بعضهم يختار المغامرة بمفرده ، و البعض الآخر يأتون مجموعات، وقد سجلت العديد من حالات الغرق وتحولت الرحلات إلى فواجع.



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