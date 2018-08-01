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عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ''ماء الحياة'' بإقليم قلعة سراغنة

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 16:34 عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ماء الحياة بإقليم قلعة سراغنة | مجتمع
عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ''ماء الحياة'' بإقليم قلعة سراغنة
فككت عناصر الدرك الملكي لمركز سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، معملا سريا مختصا بصنع وتحضير مادة « ماء الحياة » يوم أمس الأربعاء.

شوف تيفي

 

فككت عناصر الدرك الملكي لمركز سيدي رحال بإقليم قلعة السراغنة، معملا سريا مختصا بصنع وتحضير مادة « ماء الحياة » يوم أمس الأربعاء.

ووفق مصادر جهوية، فإن عناصر الدرك الملكي تمكنوا من إيقاف صاحب المعمل، بينما لاذ شريكه بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وفيما يخُص المحجوزات، تمكنت العناصر الأمنية من حجز حوالي ألف لتر من مسكر ماء الحياة، كانت معبأة في براميل بلاستيكية معدة للترويج، إضافة إلى التين المجفف، وأشياء أخرى.


هذا وتمكن عناصر الدرك من حجز دراجة نارية تُستعمل في نقل وترويج المخدر المذكور.

وأمام هذا الأمر، وضع رجال الدرك الملكي صاحب المعمل رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل متابعته في المنسوب إليه.

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