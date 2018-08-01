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سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 16:24 سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب | حوادث و حقوق
سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب
علمت شوف تيفي من مصدر خاص من داخل السجن المحلي تطوان 2، أن السجينين اللذين حاولا الفرار صباح اليوم الخميس استعملا طريقة حديثة ومبتكرة لتنفيذ خطة الهرب.

شوف تيفي

 

علمت شوف تيفي من مصدر خاص من داخل السجن المحلي تطوان 2، أن السجينين اللذين حاولا الفرار صباح اليوم الخميس استعملا طريقة حديثة ومبتكرة لتنفيذ خطة الهرب.

وكشف مصدرنا، أن السجينين وعلى طريقة الأفلام الأمريكية قاما بتكسير القضبان الحديدية بواسطة « سبيب » الذي يُستعمل في تقطيع مادة الذهب، وغادرا زنزانتهما إلا أنه وبفضل يقظة حراس السجن، تم إحباط محاولة الفرار.

هذا وكان السجينان اللذان حاولا الفرار، محكومين على التوالي ب10 سنوات و 12 سنة سجنا نافدا بعد تورطهما في سرقة محلات الذهب المتواجدة بحي الطرافين بمدينة تطوان .

و كانت المصالح الأمنية، قد أطاحت بأفراد العصابة التي تورطت في سرقة مجوهرات تصل قيمتها لحوالي 500 مليون سنتيم، من محلين لبيع الذهب بمدينة تطوان شهر دجنبر الماضي.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي المغرب تطوان سجناء سبيب هرب

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