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فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 15:50 فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء
قام رجل يوم أمس الأربعاء في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء بالاعتداء على شابة عشرينية بالضرب على مستوى شارع محمد الخامس بالدارالبيضاء.

شوف تيفي

 قام رجل يوم أمس الأربعاء في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء بالاعتداء على شابة عشرينية بالضرب على مستوى شارع محمد الخامس بالدارالبيضاء.

 وفي تفاصيل الواقعة، علمت شوف تيفي، أن الشابة ضحية الاعتداء التي كانت تستعد للركوب على متن سيارة الأجرة بالشارع المذكور، تفاجأت بالشخص المُعتدي الذي كان في حالة هيستيرية يشتمها، بعدما كان يطالب من سائق سيارة الأجرة تسريح الطريق.

 وأمام هذا الأمر، قالت الشابة للمُعتدي « غير بشوية هاحنا غاديين » لينزل من سيارته البيضاء اللون، وينهال عليها بالضرب المبرح أمام الملأ.

 

وكشفت الضحية لشوف تيفي، أن الشخص الذي اعتدى عليها قال لها « انتي معرفتينيش شكون أنا، أنا بوليسي معارفانيش شنو كنسوا ».

 وأضافت المتحدثة، أنها تعرضت لبعض الكدمات جراء الضرب الذي تعرضت له، حيث ستتقدم بشكاية لدى العناصر الأمنية اليوم الخميس ومتابعة معتديها.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي اعتداء حوادث وحقوق فتاة سيارة اجرة

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