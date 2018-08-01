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المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 14:36 المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة | بوليتيك
المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة
أثــارت قرارات جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية العديد من القضاة الذين فوجئوا بقرارات تنقيلهم دون طلبات منهم، بعد أن جــرى رسميا إعلان الشروع في العمل بمحاكم جديدة تم إحداثها بعدد من المدن

شوف تيفي

 أثــارت قرارات جديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية العديد من القضاة الذين فوجئوا بقرارات تنقيلهم دون طلبات منهم، بعد أن جــرى رسميا إعلان الشروع في العمل بمحاكم جديدة تم إحداثها بعدد من المدن المغربية.

وحسب مصـادر "المســاء" فالتنقيلات المذكورة أثــارت غضب العديد من القضاة بالنظر إلى عدم احترام الإجراءات القانونية ، الأمر الذي دفع نادي قضاة المغرب إلى أن يطلب من القضاة المعنيين بنتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية الخاصة بحالات الانتقال كشف المعطيات التي تخصهم بهدف تدارسها على مستوى قيادته الوطنية.

وهمت التنقيلات الجديدة مدنا بعيدة أحدثت بها محاكم كـ (تيفلت ومشرع بلقصيري وتنغير وتاركيست وسبت ولاد النمة والدريوش) ، وهو القرار الذي جاء بمقتضى مرسوم صدر أخيرا يهدف إلى الزيادة في عدد المحاكم الابتدائية في ظل الخصاص في العنصر البشري ، ولاسيما القضاة، الذي تعاني منه المحاكم المغربية.

ويغطي القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حق نقل القضاة في حالة إحداث محاكم جديدة استثناء من مبدأ عدم جواز نقل القاضي دون طلب منه.

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