شركة ''سنطرال دانون'' تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي لتسليط الضوء على آخر مستجدات منتوجاتها والاستماع لمقترحاتهم ﻿

قررت شركة ''سنطرال دانون'' تنظيم يوم تواصلي مع مختلف زبنائها بمدينة أكادير مساء اليوم بأحد الفنادق المصنفة، وذلك نزولا عند رغبة ومتطلبات زبنائها، لتسليط الضوء على مجموعة من المستجدات والحيثيات

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قررت شركة ''سنطرال دانون'' تنظيم يوم تواصلي مع مختلف زبنائها بمدينة أكادير مساء اليوم بأحد الفنادق المصنفة، وذلك نزولا عند رغبة ومتطلبات زبنائها، لتسليط الضوء على مجموعة من المستجدات والحيثيات والتغييرات التي طرأت على جملة من منتجاتها داخل السوق.

وأكدت الشركة أن هذا اللقاء هو اعتراف ضمني بالمستهلك واحترام له وإعطاؤه فرصة ومجال لإبداء رأيه في عدد من المواد الاستهلاكية التي تنتجها الشركة وللاستماع لشكاويه وملاحظاته التي تأخذها الشركة بعين الاعتبار وتدرسها بشكل جدي ومسؤول على اعتبار أن المستهلك هو الشخص الذي يحتل المرتبة الأولى ضمن اهتمامات مسؤولي الشركة وارضائه فوق كل الاعتبارات.

وفي منشور لها على هذا اللقاء التواصلي قالت شركة سنطرال عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك '' سنطرال دانون كترحب بیك كنت زبون، فلاح، بقال أوعندك رأي على ثمن وجودة الحلیب، لقاؤنا التواصلي الأخير غادي یكون فمدینة أكادير یوم 9 غشت في فندق تيفولي على الساعة 6 مساء. كونوا فالموعد باش نجاوبو على أسئلتكم ونهضروا على الثمن ومواضیع أخرى بكل شفافیة ووضوح''.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة دانون في شريط فيديو بث عبر الشبكات الاجتماعية ''قررت تعيين كورين بازينا ، الأسبوع المقبل ، لديدييه لامبلين ، لمساعدتنا في تنظيم المشاورات التي التزمت بها بما يجب أن يكون الثمن عادلاً وسعر عادل، مما يجعل من الممكن الوصول إلى سعر الحليب الطازج المبستر المركزي في المغرب وفي نفس الوقت يحمي دخل الفلاحين .

وتأتي هذه اللقاءات التشاورية والتواصلية مع عدد من المتدخلين في العملية الاستهلاكية لمنتوجات الشركات من باعة وزبناء في إطار الاستراتيجية الجديدة التي تنهجها الشركة، لضمان جودة خدماتها المقدمة للمستهلكين المغاربة، ولإشراكهم في العملية الانتاجية، وذلك بأخذ تصوراتهم ومقترحاتهم بصدد الرقي بالمواد المقدمة لهم، ارضاء لكل الشرائح المجتمعية وفق جودة عالية وأسعار معقولة، تحترم القدرة الشرائية لكل المغاربة.