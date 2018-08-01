والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه توفي اليوم الخميس على الساعة الثانية صباحا الطفل ''يونس ماركة''، البالغ من العمر تسع سنوات نتيجة مضاعفات على إثــر تناوله ''ساندويتش بانيني'' بعين السبع بالدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أنه توفي اليوم الخميس على الساعة الثانية صباحا الطفل "يونس ماركة"، البالغ من العمر تسع سنوات نتيجة مضاعفات على إثــر تناوله "ساندويتش بانيني" بعين السبع بالدار البيضاء.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطفل المذكور تناول أمس الأربعاء "سندويتش بانيني" إلا أنه شعر بألم ببطنه ، وبعد نقله لمستشفى ابن رشد توفي صبيحة اليوم، وتوجــه أب الطفل إلى مصلحة الشرطة التابعة لدار الأمان من أجل وضع شكاية وفتح تحقيق في الموضوع.

وجدير بالذكر أن شــارع ميموزا يعرف تكاثر بائعي الأطعمة والفواكه في ظروف صحية غير لائقة، كما أصبحت حالة السير معرقلة نتيجة توافد سكان الأحياء المجاورة على شاطئ البحر.