 والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ماء الحياة بإقليم قلعة سراغنة | مجتمع

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ''ماء الحياة'' بإقليم قلعة سراغنة

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب | حوادث و حقوق

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة | حوادث و حقوق

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة

المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة | بوليتيك

المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة

الوزير الأعــرج: وزارة الثقافة والاتصال منفتحة دوما على الحوار البناء الهادف إلى تحسين أوضاع الفنانين وإعادة الاعتبار لهم | بوليتيك

الوزير الأعــرج: وزارة الثقافة والاتصال منفتحة دوما على الحوار البناء الهادف إلى تحسين أوضاع

شركة سنطرال دانون تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي لتسليط الضوء على آخر مستجدات منتوجاتها والاستماع لمقترحاتهم | بوليتيك

شركة ''سنطرال دانون'' تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي لتسليط الضوء على آخر مستجدات

والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء

هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟ | بوليتيك

هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 14:16 والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء | حوادث و حقوق
والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء
علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أنه توفي اليوم الخميس على الساعة الثانية صباحا الطفل ''يونس ماركة''، البالغ من العمر تسع سنوات نتيجة مضاعفات على إثــر تناوله ''ساندويتش بانيني'' بعين السبع بالدار البيضاء.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أنه توفي اليوم الخميس على الساعة الثانية صباحا الطفل "يونس ماركة"، البالغ من العمر تسع سنوات نتيجة مضاعفات على إثــر تناوله "ساندويتش بانيني" بعين السبع بالدار البيضاء.

وحسب مصادر "شوف تيفي" فتعود تفاصيل الواقعة إلى أن الطفل المذكور تناول أمس الأربعاء "سندويتش بانيني" إلا أنه شعر بألم ببطنه ، وبعد نقله لمستشفى ابن رشد توفي صبيحة اليوم، وتوجــه أب الطفل إلى مصلحة الشرطة التابعة لدار الأمان من أجل وضع شكاية وفتح تحقيق في الموضوع.

وجدير بالذكر أن شــارع ميموزا يعرف تكاثر بائعي الأطعمة والفواكه في ظروف صحية غير لائقة، كما أصبحت حالة السير معرقلة نتيجة توافد سكان الأحياء المجاورة على شاطئ البحر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي عين السبع تسمم غذائي يونس مركا فتح تحقيق سندويتش بانيني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب | حوادث و حقوق

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة | حوادث و حقوق

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة

عــاجل: على طريقة الأفلام الأمريكية..عصابة الذهب بتطوان بغاو يهربو من السجن وهاشنو وقع منين حصــلو | حوادث و حقوق

عــاجل: على طريقة الأفلام الأمريكية..عصابة الذهب بتطوان بغاو يهربو من السجن وهاشنو وقع منين حصــلو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح للممثل عادل أبا تراب بعد إشاعة اعتزاله الفن | تسجيلات صوتية
منذ 1 دقيقة

أول تصريح للممثل عادل أبا تراب بعد إشاعة اعتزاله الفن

بالفيديو.. نانسي عجرم تؤكد خبر حملها | قنوات أخرى

بالفيديو.. نانسي عجرم تؤكد خبر حملها

طبيب الفقراء: المغاربة فقدوا الثقة فالمسؤولين ويوجه كلام ناري لوزير الصحة | بــووز

طبيب الفقراء: المغاربة فقدوا الثقة فالمسؤولين ويوجه كلام ناري لوزير الصحة

يهودية مغربية تناشد الملك ولدي كيضربني بسباب الورث | بــووز

يهودية مغربية تناشد الملك ''ولدي كيضربني بسباب الورث''

﻿

آخر المستجدات

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ماء الحياة بإقليم قلعة سراغنة | مجتمع
منذ 10 دقائق

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ''ماء الحياة'' بإقليم قلعة سراغنة

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب | حوادث و حقوق

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة | حوادث و حقوق

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.