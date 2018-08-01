 هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟ ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ماء الحياة بإقليم قلعة سراغنة | مجتمع

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ''ماء الحياة'' بإقليم قلعة سراغنة

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب | حوادث و حقوق

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة | حوادث و حقوق

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة

المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة | بوليتيك

المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة

الوزير الأعــرج: وزارة الثقافة والاتصال منفتحة دوما على الحوار البناء الهادف إلى تحسين أوضاع الفنانين وإعادة الاعتبار لهم | بوليتيك

الوزير الأعــرج: وزارة الثقافة والاتصال منفتحة دوما على الحوار البناء الهادف إلى تحسين أوضاع

شركة سنطرال دانون تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي لتسليط الضوء على آخر مستجدات منتوجاتها والاستماع لمقترحاتهم | بوليتيك

شركة ''سنطرال دانون'' تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي لتسليط الضوء على آخر مستجدات

والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء | حوادث و حقوق

والد طفل يطالب بفتح تحقيق بعد وفاة ابنه بسبب تسمم غذائي بالبيضاء

هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟ | بوليتيك

هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 13:46 هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟ | بوليتيك
هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟
فجر الطبيب المهدي الشافعي الذي أصبح معروفا بطبيب الفقراء بعد محاكمته( فجر) موضوع حالة المستعجلات المزرية في المستشفيات المغربية وما تعانيه من خصاص مهول حتى أضحى موضوع الساعة في وسائل التواصل

"شوف تيفي ": الدار البيضاء

فجر الطبيب المهدي الشافعي الذي أصبح معروفا بطبيب الفقراء بعد محاكمته( فجر) موضوع حالة المستعجلات المزرية في المستشفيات المغربية وما تعانيه من خصاص مهول حتى أضحى موضوع الساعة في وسائل التواصل الإجتماعي وتباينت ردود الفعل المتباينة .

محمد حركات الطبيب والمحلل النفسي في تصريحه لـ " شوف تيفي " يرى أن " النقاش الدائر حاليا يستحق الأولوية، لأن ميزانية الصحة في طور الإعداد وكذلك الميزانية المخصصة في 5 في المائة بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية والتي تخصص 12 في المائة كميزانية لها " . وتساءل " هل يستطيع وزير الصحة أنس الدكالي العمل على مضاعفتها أم سيبقي على ذات النسبة وستكون الكارثة؟.

وطالب المتحدث " بتفاوض وزير الصحة مع وزير المالية بناء على الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة وبناء على تطلعات المواطنين المغاربة و احترام المعايير الدولية، لأن الميزانية غير كافية وكذلك النقص الحاد في عدد الأطباء و الأطر الطبية. وضعف وزارة الصحة في المراقبة. إضافة أن الأطباء الذين يتم تكوينهم يهاجرون".. فحسب الإحصائيات قدمها المتحدث فإن " 30 من الأطباء بنواحي باريس هم من مغاربة تم تكوينهم في المغرب. نظرا للظروف الصعبة للعمل وضعف الميزانية والدولة تعمل على تقوية القطاع الخاص".

وشبه محمد حركات " ما يقع في مستعجلات الرباط بأنها حرب أهلية نظرا لضعف التدبير والحكامة في المجال الطبي نظرا لضعف التكوين. إضافة إلى إنعاش الدولة للقطاع الخاص..على حساب القطاع الصحة العمومي. وأن النقطة الجوهرية في هذا الأمر هي مضاعفة الرأسمال للخواص ".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب وزارة الصحة نقطة جوهرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة | بوليتيك

المجلس الأعلى للقضاء يباشر تنقيـلات في صفوف القضاة

الوزير الأعــرج: وزارة الثقافة والاتصال منفتحة دوما على الحوار البناء الهادف إلى تحسين أوضاع الفنانين وإعادة الاعتبار لهم | بوليتيك

الوزير الأعــرج: وزارة الثقافة والاتصال منفتحة دوما على الحوار البناء الهادف إلى تحسين أوضاع الفنانين وإعادة الاعتبار لهم

شركة سنطرال دانون تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي لتسليط الضوء على آخر مستجدات منتوجاتها والاستماع لمقترحاتهم | بوليتيك

شركة ''سنطرال دانون'' تلتقي بزبنائها بمدينة أكادير في لقاء تواصلي لتسليط الضوء على آخر مستجدات منتوجاتها والاستماع لمقترحاتهم

قـــانونيـا : قضية بنت اخشيشن لا تستوجب الاعتقال وللمسؤولين والحزب كل الصلاحيات في محاسبته سياسيا | بوليتيك

قـــانونيـا : قضية بنت ''اخشيشن'' لا تستوجب الاعتقال وللمسؤولين والحزب كل الصلاحيات في محاسبته سياسيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح للممثل عادل أبا تراب بعد إشاعة اعتزاله الفن | تسجيلات صوتية
منذ 5 دقائق

أول تصريح للممثل عادل أبا تراب بعد إشاعة اعتزاله الفن

بالفيديو.. نانسي عجرم تؤكد خبر حملها | قنوات أخرى

بالفيديو.. نانسي عجرم تؤكد خبر حملها

طبيب الفقراء: المغاربة فقدوا الثقة فالمسؤولين ويوجه كلام ناري لوزير الصحة | بــووز

طبيب الفقراء: المغاربة فقدوا الثقة فالمسؤولين ويوجه كلام ناري لوزير الصحة

يهودية مغربية تناشد الملك ولدي كيضربني بسباب الورث | بــووز

يهودية مغربية تناشد الملك ''ولدي كيضربني بسباب الورث''

﻿

آخر المستجدات

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ماء الحياة بإقليم قلعة سراغنة | مجتمع
منذ 14 دقيقة

عناصر الدرك الملكي تقتحم معملا لـ ''ماء الحياة'' بإقليم قلعة سراغنة

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب | حوادث و حقوق

سجينان داخل السجن المحلي تطوان 2 يفشلان في الفرار بعد تنفيذ خطة الهرب

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

فتاة تتعرض للاعتاد أمام الملأ وسط مدينة الدار البيضاء

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة | حوادث و حقوق

خــاص..إحالة ولد لفشوش اللي قتل أرملة الرياضي مجيد بالرونج روفر على سجن عــكاشة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.