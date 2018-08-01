هل يستطيع أنس الدكالي وزير الصحة التفاوض لرفع ميزانية وزارة الصحة؟ ﻿

فجر الطبيب المهدي الشافعي الذي أصبح معروفا بطبيب الفقراء بعد محاكمته( فجر) موضوع حالة المستعجلات المزرية في المستشفيات المغربية وما تعانيه من خصاص مهول حتى أضحى موضوع الساعة في وسائل التواصل

"شوف تيفي ": الدار البيضاء

فجر الطبيب المهدي الشافعي الذي أصبح معروفا بطبيب الفقراء بعد محاكمته( فجر) موضوع حالة المستعجلات المزرية في المستشفيات المغربية وما تعانيه من خصاص مهول حتى أضحى موضوع الساعة في وسائل التواصل الإجتماعي وتباينت ردود الفعل المتباينة .

محمد حركات الطبيب والمحلل النفسي في تصريحه لـ " شوف تيفي " يرى أن " النقاش الدائر حاليا يستحق الأولوية، لأن ميزانية الصحة في طور الإعداد وكذلك الميزانية المخصصة في 5 في المائة بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية والتي تخصص 12 في المائة كميزانية لها " . وتساءل " هل يستطيع وزير الصحة أنس الدكالي العمل على مضاعفتها أم سيبقي على ذات النسبة وستكون الكارثة؟.

وطالب المتحدث " بتفاوض وزير الصحة مع وزير المالية بناء على الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة وبناء على تطلعات المواطنين المغاربة و احترام المعايير الدولية، لأن الميزانية غير كافية وكذلك النقص الحاد في عدد الأطباء و الأطر الطبية. وضعف وزارة الصحة في المراقبة. إضافة أن الأطباء الذين يتم تكوينهم يهاجرون".. فحسب الإحصائيات قدمها المتحدث فإن " 30 من الأطباء بنواحي باريس هم من مغاربة تم تكوينهم في المغرب. نظرا للظروف الصعبة للعمل وضعف الميزانية والدولة تعمل على تقوية القطاع الخاص".

وشبه محمد حركات " ما يقع في مستعجلات الرباط بأنها حرب أهلية نظرا لضعف التدبير والحكامة في المجال الطبي نظرا لضعف التكوين. إضافة إلى إنعاش الدولة للقطاع الخاص..على حساب القطاع الصحة العمومي. وأن النقطة الجوهرية في هذا الأمر هي مضاعفة الرأسمال للخواص ".