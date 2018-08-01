عــاجل: على طريقة الأفلام الأمريكية..عصابة الذهب بتطوان بغاو يهربو من السجن وهاشنو وقع منين حصــلو ﻿

علــمت ''شــوف تيــفي'' من مصدر مطلع، أن السجن المحلي تطوان 2 عاش في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس على وقع محاولة فرار سجينين على طريقة الأفلام الأمريكية.

شـــوف تيفي:

علــمت "شــوف تيــفي" من مصدر مطلع، أن السجن المحلي تطوان 2 عاش في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس على وقع محاولة فرار سجينين على طريقة الأفلام الأمريكية.

وحسب مصادرنا المطلعة، فقد تم إحباط محاولة فرار السجينين اللذان ينتميان لعصابة "الذهب" بحي الطرافين ، من طرف حراس السجن و صافرة الإنذار ليتم إخبار السجن المحلي بتطوان حيث حضر في حدود الساعة الرابعة صباحا المدير المحلي و المدير الجهوي و تـــم إخـبار النيابة العامة ،مع العلم أن الجانيان كانا يتواجدان في زنزانة تضم 50 سجينا لم يحسوا بهما لحظة فرارها .

و معلوم أن السجينان اللذان حاولا الفرار، محكومان على التوالي ب10 سنوات و 12 سنة سجنا نافدا بعد تورطهما في سرقة محلات الذهب المتواجدة بحي الطرافين بمدينة تطوان .

و كانت المصالح الأمنية، قد أطاحت بأفراد العصابة التي تورطت في سرقة مجوهرات تصل قيمتها لحوالي 500 مليون سنتيم، من محلين لبيع الذهب بمدينة تطوان شهر دجنبر الماضي.