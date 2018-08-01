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قـــانونيـا : قضية بنت ''اخشيشن'' لا تستوجب الاعتقال وللمسؤولين والحزب كل الصلاحيات في محاسبته سياسيا

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 12:52 قـــانونيـا : قضية بنت اخشيشن لا تستوجب الاعتقال وللمسؤولين والحزب كل الصلاحيات في محاسبته سياسيا | بوليتيك
قـــانونيـا : قضية بنت ''اخشيشن'' لا تستوجب الاعتقال وللمسؤولين والحزب كل الصلاحيات في محاسبته سياسيا
بعد ارتكاب كنزة اخشيشن، نجلة أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، حادثة سير باستعمال سيارة تابعة لمجلس الجهة، أثار قرارمتابعتها في حالة سراح ردود فعل متباينة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي

بعد ارتكاب كنزة اخشيشن، نجلة أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، حادثة سير باستعمال سيارة تابعة لمجلس الجهة، أثار قرارمتابعتها في حالة سراح ردود فعل متباينة من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق ، أكد المحامي ''الحسيني كــروط'' في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن قرار النيابة العامة قانوني، لأن الأمر يتعلق بحادثة مادية لا غير، ولا علاقة للأمر بمهام والدها أو منصبه ونفوذه، مبرزا أن ''القضية لا تستوجب الاعتقال لأن ليس هناك قتل أو جروح خطيرة والقانون واضح في هذا الباب ولا يمكن للوكيل العام أن يخالف القانون المعمول به مهما كان والدها ...''.

وأضـــاف الأستاذ الجامعي في القانون الحسيني كروط أن المحكمة لا تعاقب بالسياسة والفيسبوكيون لهم حق التعليق والتعبير عن الغضب مادام الأمر يتعلق بإلحاق خسائر مادية مؤدى عنها من طرفه ، كما تبقى كل الصلاحيات للمسؤولين و لحزبه أن يحاسبوه .

وقد حددت أولى جلسات محاكمة ''كنزة اخشيشن'' في أكتوبر المقبل، وكانت كنزة اخشيشن (18 عاما)، قد اصطدمت، نهاية الأسبوع الماضي، بعمود كهرباء في شارع المهدي بن بركة في حي الرياض، وهي على متن سيارة تابعة لمجلس الجهة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بنت اخشيشن الاعتقال حالة سراح رئيس جهة مراكش الحسيني كروط سيارة تابعة لمجلس الجهة

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