اعتقال أكبر مروج للسيلسيون بمكناس‎ ﻿

تمكنت دورية متنقلة تابعة للدائرة 13 للمنطقة الإقليمية الأولى لأمن مكناس من توقيف أحد أكبر مروجي المخدرات بحي ''وجه عروس'' بمكناس بعد الاشتباه به، حيث قامت ذات العناصر بضبط وحجز 3768 عبوة لصاق ''السيلسيون''

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تمكنت دورية متنقلة تابعة للدائرة 13 للمنطقة الإقليمية الأولى لأمن مكناس من توقيف أحد أكبر مروجي المخدرات بحي "وجه عروس" بمكناس بعد الاشتباه به، حيث قامت ذات العناصر بضبط وحجز 3768 عبوة لصاق "السيلسيون" أثناء تفتيش مسكن المتهم، وكلب شرس، كان يستعمله في عملياته الإجرامية.

وقد تم إيداع المتهم المذكور والبالغ من العمر 22 سنة سجن تولال 2 اليوم الخميس 9 غشت الجاري، بعد متابعته من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس.

هذا، وقد خلفت هاته العملية الهادفة استحسانا كبيرا من طرف ساكنة حي "وجه عروس" الشعبي والأحياء المجاورة، لما يشكله المتهم وبضاعته الموبوءة من خطر كبير على صحة ومستقبل الأطفال والشباب.