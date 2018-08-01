بعد الزلزال الملكـــــي..تقارير جطو تورط رؤساء جماعات و رئيس مؤسسة منتخبة في مشاريع الحسيمة ﻿

كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين بإقليم الحسيمة باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد أن وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتدبير برنامج

شـــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة أن منتخبين بإقليم الحسيمة باتوا يتحسسون رؤوسهم بعد أن وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، خصوصا في الجوانب المتعلقة بتدبير برنامج الحسيمة منارة المتوسط

و من بين المنتخبين حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الخميس، رؤساء جماعات ينتمون إلى حزبين كبيرين بالإضافة إلى رئيس مؤسسة منتخبة ،هؤلا،تضيف المصادر ذاتها، أصبحوا من المرشحين لإنهاء مهامهم، بسبب وجود بصماتهم في التعثرات التي شابت المشروع المهم الذي أشرف الملك شخصيا على إعطاء انطلاقته.

و في هذا السياق، فإن الاختلالات التي ارتكبها رؤساء الجماعات المعنيون بالتقارير و رئيس المؤسسة المنتخبة، تتعلق برفضهم التوقيع على الاتفاقيات التفصيلية و النوعية المتفرعة عن اتفاقية الإطار المتعلقة ببرنامج التنمية المجالية لإقليم الحسيمة منارة المتوسط.