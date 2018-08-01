بالفيديو.. احتجاز عمال نظافة بشركة أوزون بسلا ﻿

توصلت قناة ''شوف تيفي'' مساء أمس الأربعاء بفيديو يوثق عملية ''احتجاز'' عاملين للنظافة بشركة ''أوزون'' بسلا.

شوف تيفي

توصلت قناة "شوف تيفي" مساء أمس الأربعاء بفيديو يوثق عملية "احتجاز" عاملين للنظافة بشركة "أوزون" بسلا.

وصرح المتحدثان اللذان يظهران بذات الفيديو،أن هناك أربعة مستخدمين للنظافة، في المجموع صدر في حقهم هذا "الاحتجاز"، اثنان منهما يظهران على الفيديو بإحدى القاعات التابعة للشركة، وآخران غائبان لظروف مرضية، بحسب المتحدثين.

وأفاد المستخدمان، أن "احتجازهما" جاء بأوامر عليا في الإدارة، بدون تقديم تفسير له، وأن "الاحتجاز" يدوم من الساعة الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف وبعد الزوال.

كما أكد المتحدثان أن هذا "الاحتجاز" يأتي نتيجة مطالبتهما بـ"تحسين ظروف عملهما والرفع من أجرتهما بمناسبة عيد الاضحى".

كما أشارا أنهما ينتميان لنقابة الكونفدرالية للشغل، وأنهما كشغيلة بالشركة طالبا أكثر من مرة بلقاء المدير العام لشركة "أوزون"، وفي الوقت الذي كانا ينتظران تلبية مطالبهما تم احتجازهما داخل غرفة، بدون أدنى مبرر.