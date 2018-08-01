في فصل الصيف..عواصف و رياح بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم الخميس 09 غشت، طقسا حارا نوعا ما، وذلك بكل من الجنوب الشرقي، وسهول تادلة، والرحامنة، وداخل منطقة سوس، وبشرق الأقاليم الصحراوية، مع تكون كتل ضبابية

شوف تيفي: و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم الخميس 09 غشت، طقسا حارا نوعا ما، وذلك بكل من الجنوب الشرقي، وسهول تادلة، والرحامنة، وداخل منطقة سوس، وبشرق الأقاليم الصحراوية، مع تكون كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة خلال الليل والصباح، بالقرب من السواحل، والسهول الأطلسية.

كما سيلاحظ تمركز خلايا غير مستقرة، خلال الزوال بكل من مرتفعات الأطلس الكبير، والمتوسط، وبالمنطقة الشرقية للمملكة، حيث ستعطي زخات رعدية محلية، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي الجهات. وستهب الرياح من القطاع الشمالي، معتدلة القوة إلى قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة بشمال ووسط البلاد، وضعيفة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بالإضافة إلى تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و29 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و23 درجة بباقي الأرجاء.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الإنخفاض، حيث ستتأرجح ما بين 39 و42 درجة بأقصى الجنوب الشرقي، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و38 درجة داخل منطقة سوس، وما بين 22 و28 درجة بالسواحل، وبالمرتفعات، وما بين 29 و37 درجة بالسهول الشمالية والوسط، وغرب الأقاليم الجنوبية، وبالمنطقة الشرقية، وبهضاب الفوسفاط.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء والداخلة، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.