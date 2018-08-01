نزهة الوفي .. وزيرة وعضو شبح ﻿

وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، نفسها في قلب موجة سخط عارمة اندلعت وسط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين.

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وجدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، نفسها في قلب موجة سخط عارمة اندلعت وسط مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين.

ويعود سبب السخط على المسؤولة الأولى عن البيئة بالمغرب، وفق ما أوردته يومية الأحداث المغربية، الصادرة غدا الخميس، في أنها ''عضو شبح'' بالمجلس الجماعي لسلا، حسب رواد الفيسبوك، وأنها لم ''تقدم أي خدمة'' تذكر لهذه المدينة على المستوى البيئي، بالرغم من أنها المكلفة بلجنة المرافق العمومية والخدمات، وتتحصل على تعويض مادي عن مسؤوليتها الجماعية هذه، وذلك وفق ما تداوله عدد من سكان المدينة عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووفق ما تداوله جمعويون، تضيف اليومية، فان المسؤولة الحكومية لا تحضر اجتماعات المجلس بمبرر مسؤولياتها والتزاماتها الحكومية.

وهو ما دفع بفاعلين جمعويين إلى القيام بمبادرات مختلفة من قبيل ''بغيت نشوف حومتي نقية''، بغاية لفت الانتباه للأوضاع المزرية لعدد من الأحياء والفضاءات السياحية كذلك بالمدينة، وهي المبادرات التي تتغيى كلها مساءلة نزهة الوفي بالنظر إلى عضويتها بمجلس المدينة.

وزادت ذات اليومية، أن الغضب من ''نزهة الوفي''، لم يتوقف عند حدود ساكنة سلا، بل تعداها إلى مسقط رأسها، حيث عمد نشطاء من قلعة السراغنة إلى نشر صور تكشف تردي خدمات تدبير النفايات ببعض أحياء المدينة، وأدان الناشطون لا مبالاة كاتبة الدولة وابنة بلدتهم بما تعيشه المدينة على المستوى البيئي.