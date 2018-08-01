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كولومبيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 03:03 كولومبيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين | دولي
كولومبيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين
أعلن الرئيس الكولومبي مانويل سنتوس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين وذلك قبل أيام من انتهاء ولايته.

شوف تيفي: (و.م.ع)

أعلن الرئيس الكولومبي مانويل سنتوس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين وذلك قبل أيام من انتهاء ولايته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، أن السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني الذي يزور العاصمة بوغوتا حاليا، قد تسلم رسالة من الرئيس الكولومبي خلال استقباله له اليوم الأربعاء تفيد بأنه ''قرر الاعتراف بدولة فلسطين. وأبلغ الرئيس سانتوس وزير الخارجية الفلسطيني أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبيا، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب الجديد إيفا دوكي قد أكد موافقته على هذا القرار.

وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين لكن بقرارها الجديد أصبحت كل دول أمريكا الجنوبية معترفة بدولة فلسطين.

 

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