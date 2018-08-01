المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للكتاب بكين ﻿

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أنه، وبدعوة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، سيكون المغرب ضيف شرف الدورة الخامسة والعشرين لمعرض بكين الدولي للكتاب، الذي سيقام في الفترة ما بين 21 و26 غشت الجاري.

شوف تيفي

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال أنه، وبدعوة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة، سيكون المغرب ضيف شرف الدورة الخامسة والعشرين لمعرض بكين الدولي للكتاب، الذي سيقام في الفترة ما بين 21 و26 غشت الجاري.

وأضافت وزارة الثقافة والاتصال يوم أمس الثلاثاء عبر موقعها الرسمي أنها ستشارك في معرض الكتاب بما يناهز 500 عنوان بمجموع نسخ يقارب 1000 نسخة موجهة للعرض، صادرة عن وزارة الثقافة والاتصال، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والمكتب المغربي للسياحة، والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومؤسسة أرشيف المغرب، ووكالة الشرق، بالإضافة إلى رصيد وثائقي للبيع مكون من 300 عنوان يعود لدور النشر التي نالت دعم وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الثقافة.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يشتمل، أيضا، على ندوات ومحاضرات أكاديمية، منها محاضرة حول الترجمة والسياسات اللغوية بعنوان ''طريق الترجمة''، ومحاضرة حول العلاقات المغربية الصينية تحت عنوان ''العلاقات المغربية الصينية في ضوء مبادرة الحزام والطريق''، ومحاضرة حول الثقافة المغربية بعنوان ''ملامح في الثقافة والأدب المغربي''، إضافة إلى تظاهرة موسيقية من التراث الثقافي الفني المغربي.