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أصغر حاج مغربي تضعه أم من أكادير بالديار المقدسة أثناء تأديتها مناسك الحج

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 00:57 أصغر حاج مغربي تضعه أم من أكادير بالديار المقدسة أثناء تأديتها مناسك الحج | مجتمع
أصغر حاج مغربي تضعه أم من أكادير بالديار المقدسة أثناء تأديتها مناسك الحج
وضعت سيدة منحدرة من جماعة ''اصبويا'' بأيت باعمران متواجدة بالديار المقدسة لأداء فريضة الحج ''وضعت'' مولودا ذكرا يوم أمس بأحد مستشفيات المدينة المنورة، ليصبح بذلك أصغر حاج مغربي في التاريخ.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وضعت سيدة منحدرة من جماعة ''اصبويا'' بأيت باعمران متواجدة بالديار المقدسة لأداء فريضة الحج ''وضعت'' مولودا ذكرا يوم أمس بأحد مستشفيات المدينة المنورة، ليصبح بذلك أصغر حاج مغربي في التاريخ.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فقد توجهت الأم رفقة زوجها الذي يشتغل كإطار صحي بأحد المراكز الصحية الكائنة بحي تالبرجت وسط مدينة أكادير، وقررت تأدية مناسك الحج بالرغم من كونها حامل وفي شهرها التاسع.

وأضافت ذات المصادر، أن السيدة الحامل داهمها مخاض الولادة يوم أمس بالمدينة المنورة، ليتم نقلها على وجه السرعة صوب أحد المستشفيات، والذي وضعت به مولودها الذكر في صحة وظروف جيدة.

هذا، وتم اختيار اسم للمولود الجديد من طرف أبويه، إذ جرى إطلاق محمد بن دحمان عليه نسبة للقب والده ''دحمان'' وأقيم حفل خاص بهذه المناسبة شاركت فيه دليلات من المؤسسة الأهلية، واللواتي قدمن هدايا للحاج الصغير.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير الديار المقدسة أصغر حاج مغربي مولود وضع سيدة

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