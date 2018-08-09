قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة يطالب بتجميد عضوية اخشيشن ﻿

طالب عبد المطلب اعميار، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية، أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات والتحكيم للحزب، بعد متابعة ابنة هذا الأخير بالرباط، إثر

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طالب عبد المطلب اعميار، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية، أحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش أسفي، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات والتحكيم للحزب، بعد متابعة ابنة هذا الأخير بالرباط، إثر تسببها في حادثة سير وهي تقود سيارة تابعة للجهة التي يسيرها والدها من دون أن تتوفر على رخصة القيادة.

وكتب عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة عبر صفحته بـ''الفيسبوك'' : ''في الذكرى العاشرة لحزب الأصالة والمعاصرة، أطالب بتجميد عضوية السيد رئيس جهة مراكش، وإحالة ملفه على لجنة الأخلاقيات والتحكيم على إثر ما يروج بشأن استغلال ابنته لسيارة في ملكية الجهة، وتسببها في حادث بالرباط.. وإصدار بلاغ في الموضوع للرأي العام''.





