ولد الفشوش يخلق الرعب وسط شوارع الداخلة بسيارته والساكنة تطالب الأمن باعتقاله ﻿

أثار شاب في مقتبل العمر، مؤخرا، حالة من الرعب والفوضى وسط شوارع مدينة الداخلة، بسبب سياقته سيارته بسرعة مفرطة والتسبب في حوادث سير خطيرة.

شوف تيڤي: يحيى الغليظ

أثار شاب في مقتبل العمر، مؤخرا، حالة من الرعب والفوضى وسط شوارع مدينة الداخلة، بسبب سياقته سيارته بسرعة مفرطة والتسبب في حوادث سير خطيرة.

وكانت آخر حوادث الشاب مؤخرا حينما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى بأحد شوارع الداخلة، مخلفا

إصابة صاحب السيارة الأخرى بجروح خطيرة.

ويقود هذا الشاب سيارة والده التي يستعملها في نقل الدواجن، بحيث يخلق بها الهلع وسط ساكنة الداخلة نتيجة تهوره وسط الطريق والسرعة المفرطة التي يسير بها.

وطالب نشطاء فيسبوكيون من الجهات المعنية القبض على هذا الشاب المتهور وتطبيق عليه العقوبات القانونية المعمول بها؛ واستغرب هؤلاء النشطاء من الطريقة التي يتمكن بها من استرجاع سيارته والعودة إلى شوارع الداخلة بسرعته الجنونية.