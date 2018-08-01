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عاجل .. إنطلاق أشغال الجلسة المغلقة الخاصة بنزاع الصحراء المغربية بنيويورك‎

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 00:29 عاجل .. إنطلاق أشغال الجلسة المغلقة الخاصة بنزاع الصحراء المغربية بنيويورك‎ | حوادث و حقوق
عاجل .. إنطلاق أشغال الجلسة المغلقة الخاصة بنزاع الصحراء المغربية بنيويورك‎
إنطلقت قبل قليل، بمقر مجلس الأمن الدولي بنيويورك، أشغال الجلسة المغلقة الخاصة بتقديم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر، لإحاطته المتعلقة بنزاع الصحراء المغربية.

شـوف تـيفـي: الداخلة

إنطلقت قبل قليل، بمقر مجلس الأمن الدولي بنيويورك، أشغال الجلسة المغلقة الخاصة بتقديم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر، لإحاطته المتعلقة بنزاع الصحراء المغربية.

ووفق مصادر متطابقة، فإن هذه الجلسة تترأسها السفيرة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة كارن بيارس.

ذات المصادر، أوضحت بأنه من المنتظر أن يقدم الوسيط الأممي تقريراً يرصد من خلاله أهم التطورات والجهود المبدولة من طرفه، لضخ دماء جديدة داخل مسلسل التسوية السياسية لإذابة الجليد وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين، إلى جانب إعطاء خلاصاته المتعلقة بمخرجات زيارته الأخيرة للمنطقة.

وحسب نفس المصادر، فإنه من المرتقب أن يخرج هذا الاجتماع الدولي بتوصيات هامة تشمل خارطة طريق جديدة تحث الأطراف المعنية بالنزاع ودول الجوار في العودة المباشرة لطاولات الحوار، قبيل تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريس، شهر أكتوبر القادم.

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