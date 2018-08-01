اغتصاب جماعي لفتاة قاصرة وسط حقل بزاكورة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن فتاة قاصرة تبلغ من العمر 12 سنة، تعرضت أول أمس لعملية اغتصاب جماعي من طرف ثلاثة قاصرين وذلك بمنطقة تنزولين التابعة لإقليم زاكورة.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن فتاة قاصرة تبلغ من العمر 12 سنة، تعرضت أول أمس لعملية اغتصاب جماعي من طرف ثلاثة قاصرين وذلك بمنطقة تنزولين التابعة لإقليم زاكورة.

وأكدت مصادر لـ ''شوف تيفي''، أن الضحية كانت تقوم بجمع حطب التدفئة بإحدى الحقول بالمنطقة السالفة الذكر لتتفاجأ بثلاثة قاصرين ينحدرون من دوار ''أخلوف'' بجماعة ''بوزروال'' يمسكون بها من الخلف ويسحبونها وراء بعض الشجيرات ليعمدوا إلى تجريدها من ملابسها، والتناوب على هتك عرضها بوحشية، متلذذين بنهش لحمها دون الإكتراث لتوسلاتها قبل أن يطلقوا سراحها ويلوذوا بالفرار.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية قامت فور عودتها للمنزل بجرد تفاصيل الحادث لأمها التي نزل الخبر كالصاعقة عليها، لتقدم على مرافقة فلذة كبدها نحو مركز الدرك الملكي ووضع شكاية في الموضوع.

وفور توصلها بالشكاية باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، وعملت على توقيفهم، وإخضاعهم للحراسة النظرية من أجل تعميق التحقيق معهم حول المنسوب لهم.

وأحيل المشتبه بهم يومه الأربعاء 8 غشت 2018 على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات الذي قرر إيداعهم السجن في انتظار الإعلان عن موعد بدء أولى جلسات محاكمتهم.





