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حريق يأتي على أكثر من 72 هكتارا من الملك الغابوي بدوار تعديل بإقليم الفحص أنجرة

بتاريــخ : 9 غشت 2018 / 00:17 حريق يأتي على أكثر من 72 هكتارا من الملك الغابوي بدوار تعديل بإقليم الفحص أنجرة | حوادث و حقوق
حريق يأتي على أكثر من 72 هكتارا من الملك الغابوي بدوار تعديل بإقليم الفحص أنجرة
تمكنت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة مدعمة بشاحنات صهريجية وأزيد من خمس سيارات ونحو 43 عنصرا تابعا لجهاز الوقاية المدنية اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق مهول أتى على ما يفوق 72 هكتارا من

شوف تيفي

تمكنت السلطات المحلية بإقليم الفحص أنجرة مدعمة بشاحنات صهريجية وأزيد من خمس سيارات ونحو 43 عنصرا تابعا لجهاز الوقاية المدنية اليوم الأربعاء من السيطرة على حريق مهول أتى على ما يفوق 72 هكتارا من الأراضي بدوار تعديل بوالعيش.

و تجهل أسباب الحريق الذي اندلع مساء أمس الثلاثاء، وفق مصادر إعلامية محلية، حيث أتى على الغطاء النباتي وبعض الأعشاب اليابسة بالقرب من الطريق السيار الرابط بين طنجة وميناء طنجة المتوسطي.

وأوضحت ذات المصادر، أن الحريق خلف خسائر مادية كبيرة بمزارع بعض الفلاحين إذ أتى على ما يناهز 520 قطعة من التبن وأعشاب أخرى علف الفلاحين بالمنطقة.

وأشارت المصادرإلى أن عناصر الدرك الملكي تواصل بإقليم الفحص أنجرة أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى حقيقة اندلاع عدد من الحرائق بالإقليم خلال أقل من أربعة أيام وتشير أصابع الاتهام إلى ضلوع أشخاص يجري التحقيق معهم لمعرفة مدى تورطهم في هذه الحرائق.

 

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شوف تيفي المغرب حريق هكتار الغابة دوار إقليم الفحص أنجرة

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