 هجوم فايسبوكي على دنيا باطما بعدما دارت عيد ميلاد لبنتها من فوق العمارية ﻿
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هجوم فايسبوكي على دنيا باطما بعدما دارت عيد ميلاد لبنتها من فوق العمارية | ثقافة و فنون

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هجوم فايسبوكي على دنيا باطما بعدما دارت عيد ميلاد لبنتها من فوق العمارية

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 23:08 هجوم فايسبوكي على دنيا باطما بعدما دارت عيد ميلاد لبنتها من فوق العمارية | ثقافة و فنون
هجوم فايسبوكي على دنيا باطما بعدما دارت عيد ميلاد لبنتها من فوق العمارية
أثارت صور عيد ميلاد ابنة دنيا باطما غضب العديد من النشطاء الفيسبوكيين، الذين اعتبروا ذلك ترفا زائدا ولا يمت بأخلاق الفنان بصلة.

شوف تيفي

أثارت صور عيد ميلاد ابنة دنيا باطما غضب العديد من النشطاء الفيسبوكيين، الذين اعتبروا ذلك ترفا زائدا ولا يمت بأخلاق الفنان بصلة.

وعلق أحد الفيسبوكيين على تلك الصور بكونها تعبير عن الحرمان والإحساس بالنقص الذي كانت تعانيه دنيا أيام فقرها، وأنها اليوم تفرغ مكبوتاتها الدفينة بعدما وصلت إلى ما وصلت إليه.

وأضاف آخر أن الفنان الحقيقي عليه الالتزام بالتواضع واحترام جمهوره لا أن يتباهى أمامه بصور لاحتفال بسيط "مجرد" عيد ميلاد، لا يحتاج لكل هذه البهرجة بالعمارية.

وعلقت إحدى الفيسبوكيات بصورة ساخرة كتبت جملة جانب صورة الطفلة "غزال" التي كانت تبكي، "ناري العمارية لاش ؟ ياكما باغيين ديرو ليا الدخلة".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فيسبوك دنيا باطما الاحتفال عيد ميلاد العمارية

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