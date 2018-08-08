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بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 22:46 بشرى للمرضعات العاملات | مجتمع
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أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في منشور لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، والصادر يوم أمس الثلاثاء 7غشت، على ضرورة تمكين النساء من رخص الرضاعة، تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن

شوف تيفي:مصطفى ضو

 أكدت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في منشور لها توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، والصادر يوم أمس الثلاثاء 7غشت، على ضرورة تمكين النساء من رخص الرضاعة، تفعيلا للاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية.

الاتفاقية تنص على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.

وذكر المنشور، أنه أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة و كيفيات الاستفادة منها.

مدة رخصة الرضاعة محددة في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، كل ذلك بمراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الرباط وزارة رخصة رضاع

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