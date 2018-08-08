بــ''هاشتاغ تفو و شكون باك''..سميرة سيطايل تقصف ابنة اخشيشن على فعلتها الخارجة عن القانون ﻿

على خلفية إطلاق سراح نجلة رئيس جهة مراكش-آسفي، خرجت مديرة مديرية الأخبار في القناة الثانية سميرة سيطايل، بتغريدة مثيرة منتقدة واقعة إطلاق سراح ابنة أحمد اخشيشن رئيس الجهة ''كنزة اخشيشن'' و متابعتها

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على خلفية إطلاق سراح نجلة رئيس جهة مراكش-آسفي، خرجت مديرة مديرية الأخبار في القناة الثانية سميرة سيطايل، بتغريدة مثيرة منتقدة واقعة إطلاق سراح ابنة أحمد اخشيشن رئيس الجهة ''كنزة اخشيشن'' و متابعتها في حالة سراح بعد ارتكابها لحادثة سير الأسبوع الماضي بحي الرياض بالرباط بسيارة وظيفية تعود ملكيتها لجهة مراكش آسفي التي يرأسها والدها.

و غردت ''سيطايل'' بلغة شديدة لهجة، على حسابها في تويتر '' إسمي كنزة و عمري 18 سنة، ووالدي ذو مكانة سامية و لا أتوفر على رخصة سياقة و كنت أسوق سيارة الخدمة التابعة لجهة مراكش التي يرأسها أبي، و الحمد لله ألحقت ضرراً فقط بعمود والقاضي حكم علي بالغرامة المالية و لن يكون هناك أي شيء مكتوب في سجلي .. شكرا أبي''.

مرفقة تدوينتها بهاشتاغ شكون باك، إحالة على استمرار توظيف المحسوبية في التملص من القانون والمحاسبة خاتمة تغريدته بهاشتاغ ''تفو'' معبرة عن استيائها من الواقعة.