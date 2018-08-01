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الفيديو.. إصابة شخصين في حادثة سير خطيرة بين الداخلة وبوجدور‎

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 20:33 الفيديو.. إصابة شخصين في حادثة سير خطيرة بين الداخلة وبوجدور‎ | حوادث و حقوق
الفيديو.. إصابة شخصين في حادثة سير خطيرة بين الداخلة وبوجدور‎
شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي الداخلة وبوجدور، أمس الثلاثاء، حادثة سير خطيرة إثر اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير.

شــوف تيفي:يحيى الغليظ

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين مدينتي الداخلة وبوجدور، أمس الثلاثاء، حادثة سير خطيرة إثر اصطدام شاحنتين من الحجم الكبير.

وحسب مصادر "شوف تيفي" من عين المكان، فإن الحادثة وقعت بالنقطة الكيلومترية 118شمال مدينة الداخلة، حيث يتواجد أشغال توسيع الطريق الرابطة بين الداخلة وبوجدور.

وأوضحت ذات المصادر، بأن الحمولة الثقيلة لإحدى الشاحنات هي السبب الرئيسي في هذه الحادثة التي أدت إلى إصابة شخصين (سائقين) بجروح متوسطة، وقد لحقت بالشاحنتين خسائر مادية مهمة.

هذا، وبعد تأخر كبير،حلت عناصر الوقاية والدرك إلى عين المكان، وتمت معاينة مكان الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة قصد تلقي العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

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الفيديو.. إصابة شخصين في حادثة سير خطيرة بين الداخلة وبوجدور‎

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