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أمن الجديدة يتدخل على خط شخص يعترض سبيل سائقي سيارات الأجرة

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 19:27 أمن الجديدة يتدخل على خط شخص يعترض سبيل سائقي سيارات الأجرة | حوادث و حقوق
أمن الجديدة يتدخل على خط شخص يعترض سبيل سائقي سيارات الأجرة
بعدما راج مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم السبت 30 يونيو المنصرم يظهر قيام شخص في حالة غير طبيعية باعتراض سبيل سائقي سيارات الأجرة بإحدى المدارات بمدينة الجديدة، تفاعلت مصالح

شوف تيفي

 بعدما راج مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوم السبت 30 يونيو المنصرم يظهر قيام شخص في حالة غير طبيعية باعتراض سبيل سائقي سيارات الأجرة بإحدى المدارات بمدينة الجديدة، تفاعلت مصالح الأمن الإقليمي للمدينة وفتحت بشأنه بحثا أظهر أن المعني بالأمر تم توقيفه من قبل مصالح الأمن في وقت سابق قبل إيداعه بقسم الأمراض العقلية.

 وذكر بلاغ من المديرية العامة للأمن الوطني توصلت شوف تيفي بنسخة منه اليوم الأربعاء، أن المعني بالأمر الذي كان يعاني من خلل عقلي سبق له الخضوع للعلاج خلال فترات سابقة، وقام باعتراض سبيل سيارات الأجرة من أجل التسول وذلك دون تسجيل أي شكاية بهذا الخصوص حيث عمدت دائرة الشرطة المختصة ترابيا بالتنسيق مع السلطات المحلية على توقيفه وإيداعه رهن العلاج بالمؤسسة الاستشفائية الملائمة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث وحقوق فيسبوك اعتراض سبيل سائقي سيارات الاجرة الجديدة

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