 خــاص: هذه حقيقة اعتـــزال الفنان عادل أبا تراب الفن بشكل نهائي ﻿
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خــاص: هذه حقيقة اعتـــزال الفنان عادل أبا تراب الفن بشكل نهائي

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 18:11 خــاص: هذه حقيقة اعتـــزال الفنان عادل أبا تراب الفن بشكل نهائي | ثقافة و فنون
خــاص: هذه حقيقة اعتـــزال الفنان عادل أبا تراب الفن بشكل نهائي
نفت مصادر مقربة من الفنان عادل أبا تراب ،أن يكون الأخير قرر اعتزال الفن مؤكدة أن الحساب الذي نشر الخبر مزيف و الفنان المغربي يتواجد خارج الديار المغربية .

شــــوف تيفي:

نفت مصادر مقربة من الفنان عادل أبا تراب ،أن يكون الأخير قرر اعتزال الفن مؤكدة أن الحساب الذي نشر الخبر مزيف و الفنان المغربي يتواجد خارج الديار المغربية .

 الخبر أعلنه حساب مزيف يحمل اسم عادل أبا تراب الذي تعرفه عليه المغاربة في العديد من الأعمال التلفزية أبرزها "بنات للا منانة" من خلال شخصية المدني.

و كتب الحساب عبر الانستغرام: "اخوان سمحو ليا عندي ليكم خبر مكيفرحش
مهم من بعد معاناة كبيرة باش نوصل لي هذا شيئ لي وصالتلو دابا وطبعا بفضلكم نتوما قررت باش نعتازل الفن بصفة نهائية .."

و أضاف قائلا: "ملي وليت نتقاس فكرامتي و وليت مكنعيش حياتي طبيعية وبشكل عادي أعلن عن اعتزالي من الفن و شكرا كنبغيكم بزاف"
عادل ابا تراب

و بعد اتصالنا بالممثل المغربي علمنا أنه يتواجد بالديار الاسبانية و لا علم له بموضوع الاعتزال لتبقى مجرد إشاعة أراد من خلالها صاحب الحساب جلب جمهور و متتبعي أبا تراب .

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب اعتزال الفن عادل أبا تراب

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