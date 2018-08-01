خــاص: هذه حقيقة اعتـــزال الفنان عادل أبا تراب الفن بشكل نهائي ﻿

شــــوف تيفي:
نفت مصادر مقربة من الفنان عادل أبا تراب ،أن يكون الأخير قرر اعتزال الفن مؤكدة أن الحساب الذي نشر الخبر مزيف و الفنان المغربي يتواجد خارج الديار المغربية .
الخبر أعلنه حساب مزيف يحمل اسم عادل أبا تراب الذي تعرفه عليه المغاربة في العديد من الأعمال التلفزية أبرزها "بنات للا منانة" من خلال شخصية المدني.
و كتب الحساب عبر الانستغرام: "اخوان سمحو ليا عندي ليكم خبر مكيفرحش
مهم من بعد معاناة كبيرة باش نوصل لي هذا شيئ لي وصالتلو دابا وطبعا بفضلكم نتوما قررت باش نعتازل الفن بصفة نهائية .."
و أضاف قائلا: "ملي وليت نتقاس فكرامتي و وليت مكنعيش حياتي طبيعية وبشكل عادي أعلن عن اعتزالي من الفن و شكرا كنبغيكم بزاف"
عادل ابا تراب
و بعد اتصالنا بالممثل المغربي علمنا أنه يتواجد بالديار الاسبانية و لا علم له بموضوع الاعتزال لتبقى مجرد إشاعة أراد من خلالها صاحب الحساب جلب جمهور و متتبعي أبا تراب .