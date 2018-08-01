زوجـــة الرئيس السوري بشار مصابة بالســرطان ﻿

بدأت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

شوف تيفي و.م.ع

بدأت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.

الخبر نشرته حسابات الرئاسة السورية عبر صفحتها الرسمية (فيسبوك)اليوم الأربعاء 8 غشت، معلقة عليه "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا ".

وأرفقت الرئاسة التعليق بصورة لها وإلى جانبها زوجها "بشار" مرتدية ثيابا قطنية وحذاء رياضيا، وهي تجلس على كرسي داخل غرفة المستشفى أثناء تلقيها العلاج، عبر حقنة في ذراعها متصلة بمصل معلق قربها.

أسماء الأسد (43 عاما ) أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا" فواز الأخرس" ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة "سحر عطري". تتحدر عائلتها من حمص (وسط) وتحمل إجازة جامعية من "كينغز كولدج" في لندن.