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أمن الداخلة يلقي القبض على شخص متهم باغتصاب فتاة بالداخلة

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 17:18 أمن الداخلة يلقي القبض على شخص متهم باغتصاب فتاة بالداخلة | حوادث و حقوق
أمن الداخلة يلقي القبض على شخص متهم باغتصاب فتاة بالداخلة
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة، خلال الأسبوع المنصرم، من إلقاء القبض على شخص متهم باغتصاب وهتك عرض فتاة بالعنف.

شـوف تـيفـي: يحيـى الـغليـظ

تمكنت المصالح الأمنية بمدينة الداخلة، خلال الأسبوع المنصرم، من إلقاء القبض على شخص متهم باغتصاب وهتك عرض فتاة بالعنف.

وأوضح مصدر خاص لــ"شـوف تيفـي"، بأن الشخص ثلاثيني مارس الجنس على فتاة بدون رضاها فترتب عن ذلك فقدانها لعذريتها.

وأضاف المصدر ذاته، بأن الضحية قدمت شكاية لدى المصالح الأمنية تفيد بأنها تعرضت للاغتصاب، مما دفع بفرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الاقليمية المذكورة القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات، أسفرت عن ايقاف المشتكى به في ظرف وجيز وهو في حالة سكر ويتولى سياقة سيارة خفيفة.

إلى ذالك، تم وضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث بأمر من النيابة العامة المختصة، بينما تم إخضاع الضحية لخرة طبية.

 

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شـــوف تيفي المغرب النيابة العامة اغتصاب الداخلة

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