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بعد قرار حــرق جثمانه..نقل جثمان المغربي من سويسرا إلى المغرب

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 16:14 بعد قرار حــرق جثمانه..نقل جثمان المغربي من سويسرا إلى المغرب | مجتمع
بعد قرار حــرق جثمانه..نقل جثمان المغربي من سويسرا إلى المغرب
علمت ''شوف تيفي'' من مصــادر مطلعة، أنه تم اليوم الأربعاء ترحيل جثمان المهاجر المغربي بدرالدين عيدون الذي لقي حتفه غرقا في جزيرة صفا ببحيرة زوريخ القريبة بسويسرا، وذلك بعد أن تم استكمال مختلف

شــوف تيفي/ زوريخ :الغالي محمد الرشاشدة

 

علمت "شوف تيفي" من مصــادر مطلعة، أنه تم اليوم الأربعاء ترحيل جثمان المهاجر المغربي بدرالدين عيدون الذي لقي حتفه غرقا في جزيرة صفا ببحيرة زوريخ القريبة بسويسرا، وذلك بعد أن تم استكمال مختلف الإجراءات الإدارية والقضائية من قبل السفارة المغربية بسويسرا بتنسيق من السلطات السويسرية.

وكان الراحل قد لقي حتفه يوم الثلاثاء 31 يوليوز الماضي، وبعد عمليات البحث التي باشرتها السفارة المغربية في برن، والتي أسفرت عن تحديد هوية الغريق ، تم الاتصال بالسلطات السويسرية من أجل استلام الجثة لترحيلها إلى المغرب.

وقامت السفارة المغربية بسويسرا ببذل جهود كبرى من أجل تجاوز عدد من العراقيل للحصول على موافقة السلطات السويسرية المكلفة بعملية الترحيل من أجل نقل الجثة إلى المغرب، خصوصا أن المرحوم بدر الدين قد دخل إلى سويسرا باسم مستعار، مما صعب من مهمة السلطات السويسرية في تحديد هوية المتوفى ،وهو ما نجحت فيه السفارة المغربية حيث تمكنت من فك لغز هذه القضية .

وصرح لحسن أزولاي سفير المغرب بسويسرا، أنه تم استيفاء جميع الإجراءات الادارية الخاصة بنقل جثمان الفقيد الى أرض الوطن، بعدما تم الحصول على موافقة السلطات المكلفة بالترحيل ،كما جرى الاتفاق مع مؤسسة خاصة لنقل الجثة من مستودع الأموات بزوريخ نحو مطار زوريخ الدولي، ومن تم إلى المغرب .

‫شوف تيفي

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