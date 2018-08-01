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تغـــــيرات كبيرة في صفوف الأمن الوطــني

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 15:23 تغـــــيرات كبيرة في صفوف الأمن الوطــني | مجتمع
تغـــــيرات كبيرة في صفوف الأمن الوطــني
من المنتظر أن تعرف مواقع المسؤولية بالمديرية العامة للأمن الوطني تغييرات على مستوى مصالحها الخارجية من ولايات أمن ومفوضيات الشرطة في المدن والأقاليم وذلك عشية الاحتفال بذكرى عيد الشباب.

شوف تيفي

 

من المنتظر أن تعرف مواقع المسؤولية بالمديرية العامة للأمن الوطني تغييرات على مستوى مصالحها الخارجية من ولايات أمن ومفوضيات الشرطة في المدن والأقاليم وذلك عشية الاحتفال بذكرى عيد الشباب.

وحسب ما ذكرته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يومه الأربعاء، فإن هذا الأمر يدخل في إطار إعطاء مزيد من الدينامية للأجهزة الأمنية المغربية في ظروف تواجه فيه الأخيرة تحديات كبيرة سواء على مستوى مواجهة الجريمة العادية في الشارع العام أو التهديدات الإرهابية.

وأضافت ذات المصادر، أن التغييرات المنتظرة تستهدف تشبيب الأطر وضخ دماء جديدة فيها خاصة في المناصب الكبيرة وذلك لإعطاء مزيد من الدينامية والفعالية في الجهود التي ما فتئت تعرفها المديرية العامة للأمن الوطني منذ تعيين عبد اللطيف الحموشي على رأسها والذي استطاع في وقت وجيز إبداع نموذج جديد ومتقدم للشرطة عرف فيه جهاز الأمن الوطني دينامية وتطويرا وعصرنة لأساليب عمله بما يعنيه ذلك من الاحتكام إلى معايير الحكامة والفعالية وسرعة التدخل والتجاوب مع نبض الشارع العام.

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شوف تيفي بوليتيك المسؤولية بالمديرية العامة للأمن الوطني تغييرات الحموشي

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