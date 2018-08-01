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الملك محمد السادس يُعــزي أسرة الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية بالمغرب‎

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 14:41 الملك محمد السادس يُعــزي أسرة الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية بالمغرب‎ | بوليتيك
الملك محمد السادس يُعــزي أسرة الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية بالمغرب‎
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم آرون مونسونيغو، الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية بالمغرب.

شـــوف تيفي:و م ع

 

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم آرون مونسونيغو، الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية بالمغرب.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم آرون مونسونيغو، ومن خلالهم لأهلهم وذويهم ولكافة أفراد الطائفة اليهودية المغربية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في هذا المصاب الأليم، سائلا الله عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

ومما جاء في برقية الملك "وإن رحيل الفقيد لا يعد خسارة لأسرته ولرعايانا الأوفياء من أبناء الطائفة اليهودية فحسب، بل هو خسارة لبلده المغرب الذي فقد فيه أحد أبنائه البررة، المشهود له بالغيرة الصادقة على هويته المغربية، وبالتعلق المتين بالعرش العلوي المجيد، والتفاني في مختلف المهام التي تقلدها، سواء كقاض بالمحكمة العبرية بالدار البيضاء، أو كحاخام أكبر للطائفة اليهودية بمملكتنا الشريفة".

 

 

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شـــوف تيفي المغرب حاخام وفاة الملك برقية تعزية

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