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البيجيدي يحل هياكله بالحاجب بسبب استحالة مباشرة الكتابات المحلية مهامها الحزبية

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 13:59 البيجيدي يحل هياكله بالحاجب بسبب استحالة مباشرة الكتابات المحلية مهامها الحزبية | بوليتيك
البيجيدي يحل هياكله بالحاجب بسبب استحالة مباشرة الكتابات المحلية مهامها الحزبية
أوضح عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة بخصوص حل هياكل الحزب بالحاجب، أتى بعد وضعية الجمود التي عرفها الحزب محليا والتي تجاوزت عشر سنوات.

شوف تيفي

 

أوضح عبد الحق العربي المدير العام لحزب العدالة والتنمية، أن القرار الذي اتخذته الأمانة العامة بخصوص حل هياكل الحزب بالحاجب، أتى بعد وضعية الجمود التي عرفها الحزب محليا والتي تجاوزت عشر سنوات.

وأشار العربي، في تصريح لـ"شوف تيفي"،اليوم الأربعاء 8 غشت، أن الأمر يعود إلى مرحلة ما قبل 2012، حيث تم انتخاب كتابة إقليمية جديدة خلفا للكتابة السابقة، التي رفضت تسليم المهام وعرقلة عمل الكتابة الجديدة، وعدم انخراط الكتابات المحلية في الوضع الجديد، بحكم ولائها للكتابة السابقة.

وتم تدخل كل من العربي و عبد العزيز العمري من الأمانة العامة، في محاولة لرأب الصدع، وتسهيل عملية تسليم المهام بين الكتابتين، لكن دون جدوى، فكان أن أعلنت الكتابة الجهوية حل الحزب إقليميا ومحليا، بعد طلب تقدمت به الكتابة الإقليمية الجديدة في تقرير مفصل، بسبب استحالة مباشرة مهامها الحزبية على المستوى الإقليمي والمحلي، وفتح انخراطات جديدة وإعادة انتخاب هياكل جديدة على مستوى الإقليم.

"هذا القرار يأتي من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي"، يضيف المتحدث، مبرزا أن الحزب سبق له أن اتخذ قرارات مماثلة، في المحمدية و مديونة، خاصة أن الأقليم عرف عملية انفتاح غير ناجحة، مما جعل الوضع الداخلي للحزب متفاقما على المستوى الإقليمي والمحلي

للإشارة، فالإقليم يمثله كل من البرلماني عبد الصمد الإدريسي وخالد البوقرعي الذي افتخر أمس الثلاثاء أمام الشبيبة بعدد الأصوات التي حصل عليها رغم أنه ليس أبن المنطقة !

‫شوف تيفي

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