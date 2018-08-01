مجهولون يسطون على 134 مليون من أمام وكالة بنكية بفاس ﻿

تعرض شخص لعملية سطو أول أمس الإثنين أمام بوابة وكالة بنكية بمدينة فاس.

شوف تيفي

تعرض شخص لعملية سطو أول أمس الإثنين أمام بوابة وكالة بنكية بمدينة فاس.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن الضحية الذي كان بحوزته مبلغ 134 مليون وكان متجها إلى سيارته، اعترض سبيله لصان وانهالا عليه بالضرب على مستوى الرأس وسلبا منه المبلغ المالي ولاذا بالفرار.

وأضافت مصادرنا، أنه وفور وقوع الحادث، تجمع حشد كبير من المواطنين بعين المكان وأشعروا المصالح الأمنية بالواقعة.

وأمام هذا الأمر، حل بعين المكان رجال الشرطة بسرعة فائقة لمعاينة الواقعة وفتح تحقيق في النازلة، أما من جهته، فقد تم نقل الضحية في حالة غيبوبة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.