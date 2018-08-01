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هام... عمالتا ابن امسيك وأنفا تمنعان بيع الأضاحي بالكراجات العشوائية

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 13:33 هام... عمالتا ابن امسيك وأنفا تمنعان بيع الأضاحي بالكراجات العشوائية | مجتمع
هام... عمالتا ابن امسيك وأنفا تمنعان بيع الأضاحي بالكراجات العشوائية
بعد قرار وزارة الداخلية منع بيع الأضاحي بالمحلات العشوائية، وتفعيلا للقرار المذكور، أعلنت كل من عمالة بن امسيك و عمالة أنفا، عن منع بيع الأضاحي بالمحلات العشوائية وغير المرخص لها.

شوف تيفي

 

بعد قرار وزارة الداخلية منع بيع الأضاحي بالمحلات العشوائية، وتفعيلا للقرار المذكور، أعلنت كل من عمالة بن امسيك و عمالة أنفا، عن منع بيع الأضاحي بالمحلات العشوائية وغير المرخص لها.

وأكدت مصادر موثوقة من مجلس المدينة لـ"شوف تيفي"، اليوم 8 غشت، أن هناك مشاورات تجري مع وزارة الداخلية، من أجل منح بعض الرخص الاستثنائية للمحلات من طرف المقاطعة، وليس الأمر كما كان من قبل، حيث كانت المحلات تكترى بدون رخصة ودون مراقبة للأضحية، وذلك للتخفيف على الساكنة من عناء التنقل والاستفادة من مكان تترك فيه الأضحية إلى حين اقتراب يوم العيد.

 

 

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب البيضاء العمالة ابن مسيك أنفا مجلس المدينة أضحية العيد

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