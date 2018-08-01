شخص يهدد السلطات المحلية بشفرة الحلاقة بمقاطعة بوسمارة وهذه التفاصيل ﻿

في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية لمقاطعة بوسمارة المُتجلية في تنظيم الباعة المتجولين المتواجدين وسط المدينة القديمة بالدارالبيضاء، علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن هاته السلطات دخلت

شوف تيفي

في إطار الحملة التي تقوم بها السلطات المحلية لمقاطعة بوسمارة المُتجلية في تنظيم الباعة المتجولين المتواجدين وسط المدينة القديمة بالدارالبيضاء، علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن هاته السلطات دخلت في مشادة مع بائع متجول ليلة البارحة الثلاثاء.

وأضافت مصادرنا، أن أحد أفراد عائلة البائع المتجول حل بمقاطعة بوسمارة حيث دخل هو الآخر في شنآن مع السلطات المحلية ليُخرج شفرة حلاقة ويقدم على ضرب نفسه بها وهدد بذلك الجهات الأمنية.

وأمام هذا الحادث، حلت بعين المكان، المصالح الأمنية حيث ألقت القبض على كل من البائع المتجول والشخص الآخر الذي هدد بشفرة الحلاقة، وتمت إحالتهما على مصلحة المداومة بالدائرة العاشرة ببوركون لمباشرة التحقيق معهما.