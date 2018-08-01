 سابقة.. حقوقيو الأقليات و الحريات الدينية يطالبون حركة التوحيد والإصلاح بالدفاع عن المسيحيين وفتح الكنائس بالمغرب ﻿
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سابقة.. حقوقيو الأقليات و الحريات الدينية يطالبون حركة التوحيد والإصلاح بالدفاع عن المسيحيين وفتح الكنائس بالمغرب

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 09:50 سابقة.. حقوقيو الأقليات و الحريات الدينية يطالبون حركة التوحيد والإصلاح بالدفاع عن المسيحيين وفتح الكنائس بالمغرب | بوليتيك
سابقة.. حقوقيو الأقليات و الحريات الدينية يطالبون حركة التوحيد والإصلاح بالدفاع عن المسيحيين وفتح الكنائس بالمغرب
في سابقة من نوعها راسل الثلاثاء 8 غشت 2018، ''جواد الحمادي'' رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية ، ''عبد الرحيم الشيخي'' الرئيس المنتخب لحركة التوحيد والإصلاح وهنأه بنجاح المؤتمر السادس كما

شوف تيفي

في سابقة من نوعها راسل الثلاثاء 8 غشت 2018، ''جواد الحمادي'' رئيس الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية ، ''عبد الرحيم الشيخي'' الرئيس المنتخب لحركة التوحيد والإصلاح وهنأه بنجاح المؤتمر السادس كما حملت التهنئة العديد من الإشارات والرسائل المشفرة.

وورد في بداية نص الرسالة التي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها : ''اسمحوا لي أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى باقي أعضاء مكتبكم في حركة التوحيد والإصلاح، أصالة عن نفسي ونيابة عن باقي إخواني في الجمعية المغربية للحقوق والحريات الدينية، أعضاء ومتعاطفين، بأحر التهاني بما انتهت إليه نتائج المؤتمر السادس لحركة التوحيد والإصلاح الذي انعقد بمسرح محمد الخامس بالرباط أيام 3 - 4 - 5 غشت 2018''.

وأضاف جواد الحمادي في ذات الرسالة : ''نهنئكم على المجهودات التي بذلتموها لمواكبة التحولات التي تشهدها الساحة المغربية على المستوى الديني فيما يتعلق بتعزيز مكانة الوسطية في المغرب وكونية حقوق الإنسان والخيار الديمقراطي، وهي مفاهيم بدأ مضمونها يتراجع على مستوى الواقع وممارسة المؤسسات يوما بعد يوم''.

واسترسل بالقول : '' إنها لمناسبة لأدعوكم إلى تقوية جهود التجديد الفكري والاجتهاد الشرعي لمواكبة العصر ودعم الأقليات الدينية المستضعفة والمهضومة حقوقها، في معركتها للحصول على حق ممارسة الشعائر الدينية وحماية هوياتها الدينية ووضع حد لهدر كرامتها، فضلا عن مساهمة حركتكم في تعزيز الحريات الدينية بشكل عام، بما يمكن باقي الطوائف الإسلامية من الاعتكاف في المساجد أثناء شهر رمضـان، وإبقاء المساجد مفتوحة للتعبد، وفتح الكنائس في وجه المسيحيين، وبناء المعابد لباقي المؤمنين بمختلف الأديان والمعتقدات''.

واختتم الوجه الحقوقي الأبرز في الدفاع عن حقوق الأقليات بالمغرب قائلا : ''إننا في مكتب الجمعية واعون تمام الوعي، ومتفائلون عن الدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه حركة التوحيد والإصلاح وهذا ما يفسر محاولة جمعيتنا إشراككم في فعالياتها الماضية''.

‫شوف تيفي

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شوف تيفيجواد الحماديحركة التوحيد والإصلاح المغرب

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