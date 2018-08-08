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سائق شاحنة بفاس يدهس شابة ويقتلها كانت على متن دراجة نارية رفقة صديقها‎

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 09:39 سائق شاحنة بفاس يدهس شابة ويقتلها كانت على متن دراجة نارية رفقة صديقها‎ | حوادث و حقوق
سائق شاحنة بفاس يدهس شابة ويقتلها كانت على متن دراجة نارية رفقة صديقها‎
علمت شوف تيفي أن طريق مدينة صفرو شهدت حادثة سير جد خطيرة يوم الإثنين المنقضي تمثلت في دهس شاحنة كبيرة لفتاة في مقتبل العمر كانت على متن دراجة نارية رفقة صديقها.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي أن طريق مدينة صفرو شهدت حادثة سير جد خطيرة يوم الإثنين المنقضي تمثلت في دهس شاحنة كبيرة لفتاة في مقتبل العمر كانت على متن دراجة نارية رفقة صديقها.

وأضافت مصادرنا، أن سائق الدراجة النارية ونظرا للسرعة المفرطة التي كان يسير بها، فقد السيطرة على السياقة ليجد نفسه رفقة صديقته تحت عجلات الشاحنة لتفارق الضحية حياتها على الفور.

ومن جهته، لاذ سائق الدراجة النارية بالفرار إلى وجهة مجهولة، فيما حلت عناصر الشرطة إلى عين المكان لمعاينة الحادث، ونقل الضحية إلى مستودع الأموات بالمستسشفى الغساني قصد التشريح.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي فاس دراجة نارية حادث خطير المغرب

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