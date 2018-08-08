فيديو جنسي لكلب يمارس الجنس على شاب ثلاثيني بأكادير يغزو مواقع التواصل الاجتماعي ويثير غضب السوسيين ﻿

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك والواتساب مؤخرا فيديو مثير، يظهر كلبا يمارس الجنس على شاب ثلاثيني بأحد أحياء مدينة أكادير، ويوثق العملية من خلال هاتفه النقال.

شوف تيفي:أكادير

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك والواتساب مؤخرا فيديو مثير، يظهر كلبا يمارس الجنس على شاب ثلاثيني بأحد أحياء مدينة أكادير، ويوثق العملية من خلال هاتفه النقال.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بمختلف الصفحات الفيسبوكية وخلف موجة من الاستنكار والاستهجان لدى عدد من المغاربة الذين شجبوا هذا الفعل المنافي لأخلاق وشيم أهل سوس المعروفين بالحشمة والوقار، إذ أبدى مجموعة من المتفاعلين مع مضامين الشريط عن صدمتهم الكبيرة من هول المنظر الذي وصفوه بالكارثي والصادم، حيث علق محمد قائلا '' واك واك أش هادشي وصلنا ليه ملي أصبح شاب يستنجد بكلبه لممارسة الجنس عليه ما هذه الكارثة التي حلت بنا علامات الساعة هادي...''، ومن جانبها استنكرت مريم المشهد الإباحي قائلة '' حسبي الله ونعم الوكيل صراحة مبقينا عرفنا فين ولينا اللواط اعباد الله تا مع الكلاب يجب محاسبة هذا الشاب أشد العقوبات...''.

وتفاعلت المصالح الامنية مع مضمون الشريط، بعد البحث عن بطله الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد انتشاره بشكل واسع، وتعرف عدد من الاشخاص على ملامحه ومقر سكناه وسط مدينة أكادير. وكشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، أن المصالح الأمنية تواصل بحثها عن إحدى الشابات التي يشتبه في كونها هي من عملت على توثيق لحظات ومشاهد الممارسة الجنسية مع الكلب، وذلك من أجل توقيفها، وتحديد حيثيات وملابسات وظروف تصويرهذا الفيديو، وكذا تسريبه عبر تطبيق ''الواتساب'' والفيسبوك.

ومن جانبها، تستعد جمعيات مهتمة بالرفق بالحيوان للدخول على خط هذه القضية من أجل تنصيب نفسها كطرف مدني، والمطالبة بإنزال أشد العقوبات على المتورطين في هذه العملية التي تمس سمعة المغرب بصفة عامة، ومدينة أكادير بصفة خاصة.