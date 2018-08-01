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حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة بهذه المناطق بالمملكة

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 09:10 حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة بهذه المناطق بالمملكة | مجتمع
حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة بهذه المناطق بالمملكة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم الأربعاء 08 غشت، طقسا حارا بسهول تادلة، والرحامنة، وداخل سوس، وبالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة

شوف تيفي: و م ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بالنسبة ليوم الأربعاء 08 غشت، طقسا حارا بسهول تادلة، والرحامنة، وداخل سوس، وبالأقاليم الجنوبية، وبالجنوب الشرقي، فضلا عن تشكل كتل ضبابية مصحوبة بسحب منخفضة محليا، بالسواحل الشمالية، والوسطى، وبالواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ تمركز سحب غير مستقرة ستعطي زخات رعدية، ورياح قوية محلية، بكل من مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وبالجنوب الشرقي للمملكة، وبالهضاب العليا الشرقية، ومن المحتمل منطقة الريف، مع سماء غائمة جزئيا شرق الأقاليم الصحراوية، فيما ستبقى الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي جهات البلاد.

وستهب الرياح معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى محليا قوية نوعا ما بالجنوب، ومعتدلة إلى ضعيفة بالشمال، ومتقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء، بالإضافة إلى إمكانية هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي، وبالأقاليم الجنوبية.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، ستراوح ما بين 18 و22 درجة بالمرتفعات، وبالسواحل، والسهول الأطلسية غرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و26 درجة بالسايس، والسهول الداخلية، وبالمنطقة الشرقية، وستكون ما بين 27 و30 درجة بالجنوب الشرقي،وحوض ملوية، وداخل سوس،وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما ستعرف درجات الحرارة العليا، بعض الإنخفاض، حيث ستتأرجح ما بين 39 و42 درجة بالجنوب الشرقي، وداخل سوس، والأقاليم الجنوبية، وما بين 34 و38 درجة بالسهول غرب الأطلس، والمنطقة الشرقية، وما بين 23 و29 درجة بالسواحل والمرتفعات، وستكون ما بين 30 و36 درجة بباقي المناطق.

 

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شوف تيفي المغرب طقس حار انخفاض درجات حرارة صيف ارتفاع

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