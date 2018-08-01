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حريق مهول يستنفر سلطات اشتوكة أيت بها

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 09:06 حريق مهول يستنفر سلطات اشتوكة أيت بها | حوادث و حقوق
حريق مهول يستنفر سلطات اشتوكة أيت بها
اندلع حريق مهول في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء بجانب المستودع الجماعي للجماعة الترابية بلفاع اقليم اشتوكة أيت بها، ما خلق حالة من الذعر والخوف في صفوف القاطنين بجوار المستودع.

شوف تيفي:اشتوكة أيت بها

اندلع حريق مهول في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء بجانب المستودع الجماعي للجماعة الترابية بلفاع اقليم اشتوكة أيت بها، ما خلق حالة من الذعر والخوف في صفوف القاطنين بجوار المستودع.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق شب بشكل مفاجئ بجنبات المستودع ولم تعرف أسبابه الحقيقية لحدود اللحظة حيث انتشرت النيران بسرعة وكادت تأتي على المستودع الجماعي لولا الألطاف الإلهية، وذلك بفعل التأخر الواضح لعناصر الوقاية المدنية الذين لم يحضروا لمكان الحادث إلا بعد مرور مدة زمنية ليست بالقصيرة.

وتمت السيطرة على ألسنة النار الملتهبة و إخماد الحريق بعد جهد جهيد من طرف مختلف وحدات الوقاية المدنية، التي جندت كل معداتها اللوجيستيكية لهذا الحريق الذي خلف خسائر مادية جسيمة.

هذا، ومن جانبها فتحت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي تحقيقا دقيقا من أجل معرفة حيثيات وملابسات ودواعي الحريق.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب اشتوكة أيت بها حريق مهول مستودع جماعي خسائر مادية

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