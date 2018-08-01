 كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع إمكانية التخزين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع إمكانية التخزين | دولي

كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع

بعد كندا ...أمريكا تراسل السعودية بشأن اعتقال ناشطين | دولي

بعد كندا ...أمريكا تراسل السعودية بشأن اعتقال ناشطين

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله | حوادث و حقوق

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎ | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎

ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة | حوادث و حقوق

ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة

مصرع رجل وامرأة و رضيع في حادثة سير بثلاثاء بوكدرة إقليم آسفي | حوادث و حقوق

مصرع رجل وامرأة و رضيع في حادثة سير بثلاثاء بوكدرة إقليم آسفي

الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة ندرة المياه | بوليتيك

الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة ندرة المياه

على طريقة التشرميل مجهولون يعتدون على شاب في مقتبل العمر بسيدي قاسم | حوادث و حقوق

على طريقة التشرميل مجهولون يعتدون على شاب في مقتبل العمر بسيدي قاسم

لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي | ثقافة و فنون

لمجرد يوجه رسالة لإليسا بعد إصابتها بسرطان الثدي

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع إمكانية التخزين

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 02:33 كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع إمكانية التخزين | دولي
كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع إمكانية التخزين
لم تعد تقنية تجميد المني والبويضات مقتصرة على المرضى فقط بل أظهرت أرقام حديثة أن الكوريين الجنوبيين يقبلون أكثر فأكثر على تقنية التجميد في مسعى للحفاظ على أمل الإنجاب مستقبلا، بالنظر إلى عدم

شوف تيفي

لم تعد تقنية تجميد المني والبويضات مقتصرة على المرضى فقط بل أظهرت أرقام حديثة أن الكوريين الجنوبيين يقبلون أكثر فأكثر على تقنية التجميد في مسعى للحفاظ على أمل الإنجاب مستقبلا، بالنظر إلى عدم رغبتهم في الإنجاب وتربية الأطفال في الوقت الحالي بسبب الانشغال بالعمل وارتفاع تكلفة المعيشة.

وبحسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية'' فقد أظهرت أرقام مركز ''سي إتش إي'' للخصوبة في العاصمة سيول، أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، ويلجأون إلى تقنية التجميد ارتفع من 56 بالمائة سنة 2016 إلى 65 بالمائة سنة 2017، وكذلك الفتيات المتراوحات أعمارهن بين العشرينات والثلاثينات اللواتي يقبلن على تجميد البويضات ارتفع عددهن من 25 فتاة سنة 2003 إلى 288 سنة 2017.

وبالنسبة لتكاليف تجميد المني يدفع الراغب في ذلك 400 دولار في البداية كما أن عليه أن يدفع نحو 250 دولارا سنويا وهو ما يعني أن الانتظار لسنوات طويلة قد يجعل أمل الإنجاب مكلفا بآلاف الدولارات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي منوعات تجميد المني تجميد البويضات كوريا الجنوبية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد كندا ...أمريكا تراسل السعودية بشأن اعتقال ناشطين | دولي

بعد كندا ...أمريكا تراسل السعودية بشأن اعتقال ناشطين

عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية أتاك المقاتلة | دولي

عقوبات أمريكية على تركيا تهدد شراء المغرب لمروحية " أتاك" المقاتلة

أطباء روس يحذرون من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان | دولي

أطباء روس يحذرون من مخاطر استخدام مكيفات الهواء على صحة الإنسان

الحرارة المفرطة بإسبانيا تتسب في وفاة 6 أشخاص واندلاع حرائق في عدة غابات | دولي

الحرارة المفرطة بإسبانيا تتسب في وفاة 6 أشخاص واندلاع حرائق في عدة غابات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خبيرة تجميل تقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج الشعر و الوجــه | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

خبيرة تجميل تقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج الشعر و الوجــه

بالفيديو.. المغني الشعبي هشام زريقة يطلق فيديو كليب جديد بطريقة كوميدية | بــووز

بالفيديو.. المغني الشعبي هشام زريقة يطلق فيديو كليب جديد بطريقة كوميدية

بالفيديو..الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة نذرة المياه | شوف الصحافة

بالفيديو..الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة نذرة المياه

بطل المغرب في رياضــة الكاراطــي يعاني التهميش ويناشد المسؤولين | خارج البلاطو

بطل المغرب في رياضــة الكاراطــي يعاني التهميش ويناشد المسؤولين

﻿

آخر المستجدات

كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع إمكانية التخزين | دولي
منذ 56 دقيقة

كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع

بعد كندا ...أمريكا تراسل السعودية بشأن اعتقال ناشطين | دولي

بعد كندا ...أمريكا تراسل السعودية بشأن اعتقال ناشطين

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله | حوادث و حقوق

بالصورة.. شاب في مقتبل العمر بالقنيطرة يرمي بنفسه من سطح منزله

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎ | حوادث و حقوق

انقلاب سيارة لاندروفر تحمل ناقة بالطريق بين بوجدور والعيون‎

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.