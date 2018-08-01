كوريا الجنوبية : إقبال غير مسبوق على تقنية تجميد المني والبويضات لمن لا يرغب في الإنجاب مع إمكانية التخزين ﻿

لم تعد تقنية تجميد المني والبويضات مقتصرة على المرضى فقط بل أظهرت أرقام حديثة أن الكوريين الجنوبيين يقبلون أكثر فأكثر على تقنية التجميد في مسعى للحفاظ على أمل الإنجاب مستقبلا، بالنظر إلى عدم

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لم تعد تقنية تجميد المني والبويضات مقتصرة على المرضى فقط بل أظهرت أرقام حديثة أن الكوريين الجنوبيين يقبلون أكثر فأكثر على تقنية التجميد في مسعى للحفاظ على أمل الإنجاب مستقبلا، بالنظر إلى عدم رغبتهم في الإنجاب وتربية الأطفال في الوقت الحالي بسبب الانشغال بالعمل وارتفاع تكلفة المعيشة.

وبحسب ما أورده موقع قناة ''سكاي نيوز عربية'' فقد أظهرت أرقام مركز ''سي إتش إي'' للخصوبة في العاصمة سيول، أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، ويلجأون إلى تقنية التجميد ارتفع من 56 بالمائة سنة 2016 إلى 65 بالمائة سنة 2017، وكذلك الفتيات المتراوحات أعمارهن بين العشرينات والثلاثينات اللواتي يقبلن على تجميد البويضات ارتفع عددهن من 25 فتاة سنة 2003 إلى 288 سنة 2017.

وبالنسبة لتكاليف تجميد المني يدفع الراغب في ذلك 400 دولار في البداية كما أن عليه أن يدفع نحو 250 دولارا سنويا وهو ما يعني أن الانتظار لسنوات طويلة قد يجعل أمل الإنجاب مكلفا بآلاف الدولارات.