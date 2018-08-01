بعد كندا ...أمريكا تراسل السعودية بشأن اعتقال ناشطين ﻿

أعلنت اليوم الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 7غشت، ''أن واشنطن طلبت من السلطات السعودية معلومات بشأن احتجاز نشطاء مدنيين وحثتها على احترام الإجراءات القانونية''.

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أعلنت اليوم الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 7غشت، ''أن واشنطن طلبت من السلطات السعودية معلومات بشأن احتجاز نشطاء مدنيين وحثتها على احترام الإجراءات القانونية''.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: ''طلبنا من حكومة المملكة العربية السعودية معلومات إضافية بشأن احتجاز العديد من النشطاء'' مشيرا إلى أن المملكة وكندا ''حليفان مقربان''، وأضاف: ''نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية''؛ حسب ما أوردته اليوم وكالة الأنباء رويترز.

جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من الأزمة الكندية السعودية، بعد طرد السفير الكندي،واستدعاء السفير السعودي للتشاور، وتجميد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، بعد مطالبة كندا بإطلاق نشطاء الحقوق المدنية المعتقلين في السعودية.