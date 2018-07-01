 افتتاح مسبح بلدي لفائدة الأطفال بحي الرحمة بسلا لتشجيع ممارسة رياضة السباحة ﻿
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افتتاح مسبح بلدي لفائدة الأطفال بحي الرحمة بسلا لتشجيع ممارسة رياضة السباحة

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 02:15 افتتاح مسبح بلدي لفائدة الأطفال بحي الرحمة بسلا لتشجيع ممارسة رياضة السباحة | سبور
افتتاح مسبح بلدي لفائدة الأطفال بحي الرحمة بسلا لتشجيع ممارسة رياضة السباحة
قامت جماعة سلا وجمعية تدبير المنشآت الرياضية بمدينة سلا بافتتاح المسبح البلدي بحي الرحمة لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وأربعة عشر سنة وذلك يوم أمس الاثنين 6 غشت 2018.

شوف سبور

قامت جماعة سلا وجمعية تدبير المنشآت الرياضية بمدينة سلا بافتتاح المسبح البلدي بحي الرحمة لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات وأربعة عشر سنة وذلك يوم أمس الاثنين 6 غشت 2018.

ونشرت جماعة سلا عبر موقعها الرسمي، خلال الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، خبر افتتاح المسبح البلدي، مضيفة أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجماعة لتوفير الظروف الملائمة لاستفادة الأطفال من المنشآت الرياضية المتوفرة بالمدينة، وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة.

جدير بالذكر أن بلادنا تشهد هذه الأيام موجة حرارة بالعديد من المناطق في تراب المملكة، حيث شهدت أغلب المدن المغربية ارتفاعا في درجات الحرارة نسبيا، بينما تشهد مدنا أخرى وصول درجة الحرارة إلى أقصى درجاتها، مما يدفع الساكنة لممارسة بعض الرياضات أهمها السباحة.

 

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