 ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة ﻿
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ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة

بتاريــخ : 8 غشت 2018 / 00:43 ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة | حوادث و حقوق
ولاية أمن أكادير تخرج بروايتها حول حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة بأكادير والقضية فيها ليلة ماجنة
أكدت ولاية أمن أكادير في بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' أن الشابة التي لقيت حتفها صباح اليوم إثر سقوطها من طابق إحدى العمارات السكنية بالحي المحمدي قضت ليلة ماجنة وحميمية رفقة ثلاثة أشخاص بينهم فتاة

شوف تيفي : أحمد الهلالي

أكدت ولاية أمن أكادير في بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' أن الشابة التي لقيت حتفها صباح اليوم إثر سقوطها من طابق إحدى العمارات السكنية بالحي المحمدي قضت ليلة ماجنة وحميمية رفقة ثلاثة أشخاص بينهم فتاة وشابان تتراوح أعمارهم بين 30 و32 سنة، والذين تم توقيفهم فيما بعد في حالة سكر متقدمة.

وأضاف ذات البلاغ، أنه فور وقوع الحادث تم إيداع جثة الهالكة بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، فيما أخضع الموقوفون الثلاثة إضافة إلى مالك الشقة للبحث الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويأتي هذا بعد البحث القضائي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الثلاثاء 7 غشت الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات سقوط فتاة تبلغ من العمر 30 سنة من نافذة شقة بالطابق العاشر بالحي المحمدي بالمدينة.



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شوف تيفي المغرب أكادير ولاية أمن تخرج رواية حادث سقوط فتاة من أعلى عمارة سكنية ليلة ماجنة

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