الحكومة تبحث عن 220 مليار درهم لتمويل أضخم مخطط لمواجهة ندرة المياه ﻿

استنفر سعد الدين العثماني القطاعات الحكومية المعنية من أجل توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع التي ستُمكن من حل إشكالية ندرة المياه وتسعى الحكومة إلى تنزيل أضخم مخطط في هذا المجال والذي تصل

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استنفر سعد الدين العثماني القطاعات الحكومية المعنية من أجل توفير الموارد المالية لتمويل المشاريع التي ستُمكن من حل إشكالية ندرة المياه وتسعى الحكومة إلى تنزيل أضخم مخطط في هذا المجال والذي تصل كُلفته إلى 220 مليار درهم في أفق سنة 2030.

ووفق ما ذكرته يومية المساء في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن هذا المخطط من شأنه أن يواجه الإشكالات المرتبطة بندرة الموارد المائية مع تنفيذ مشروع ضخم لتحويل المياه من شمال المملكة إلى المناطق التي تعاني الندرة في جنوب البلاد.

هذا وينتظر أن يتم توجيه 41 في المائة من هذه التمويلات إلى تدبير الطلب لمكافحة الفيضانات التي تهدد 400 موقع بالمغرب في حين ستخصص 21 في المائة منها لبناء السدود و13 في المائة لتحويل المياه و9 في المائة لحماية هذه الموارد و7 في المائة لتحلية مياه البحر التي تشكل أحد البدائل غير التقليدية التي يتضمنها المخطط.